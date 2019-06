Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali | Previsioni

OROSCOPO DI DOMANI – Che ci crediate o no, nessuno disdegna di dare un’occhiata all’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata di domani o per cercare sicurezze per il prossimo futuro, dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna basta dare un’occhiata all’oroscopo.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Quali saranno i segni fortunati di domani martedì 4 giugno 2019? Ecco cosa prevedono le stelle secondo i principali oroscopi come quello di Paolo Fox.

Oroscopo di domani | 4 giugno 2019

Che giornata sarà quella di domani, martedì 4 giugno 2019? Per alcuni segni assolutamente positiva, a tratti indimenticabile. Quali? Ad esempio per i Gemelli, che riceveranno finalmente ottime notizie in amore. O anche il Leone, che vivrà un momento di grande successo, soprattutto sul lavoro.

Ovviamente non sarà per tutti così. Ne sanno qualcosa il Cancro, che non riesce a mettersi alle spalle un periodo pesante e negativo, e il Capricorno, stanchissimo nonostante sia ancora solo martedì.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 4 giugno 2019

Oroscopo di domani | 3 giugno 2019

Il lunedì sembra essere un buon giorno per i Gemelli, Bilancia e Leone. Per i nati sotto il segno dello Scorpione si prevede addirittura lo sbocciare di un nuovo amore.

La fortuna è tutta per il Cancro.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 3 giugno 2019

Oroscopo di domani | 2 giugno 2019

Sarà una domenica fortunata per i nati sotto i segni dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli. Non si potranno lamentare troppo anche i Cancro. Spumeggiante e briosa poi la domenica dei Sagittario. Riscossa in vista invece per i Leone, reduci da un sabato altalenante. Giornata non semplicissima invece per l’Acquario.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 2 giugno 2019

Oroscopo di domani | 1 giugno 2019

Arriva per fortuna il weekend: l’occasione giusta per ricaricare le pile dopo lo stress della settimana. Una giornata all’insegna dell’amore per molti segni, in particolare per il Cancro: la passione vi travolgerà.

Giornata positiva per gli amici dell’Ariete: il caldo sta arrivando e questo vi porta solarità e buon umore. Tanta voglia di fare anche per il Toro.

Un weekend all’insegna del recupero per gli amici del Leone. L’oroscopo domani 1 giugno vede al top anche Scorpione e Bilancia: approfittatene.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 1 giugno 2019

Oroscopo di domani | 31 maggio 2019

Il mese di maggio è ormai al termine e la giornata di domani è particolarmente adatta per l’Ariete in cerca di amore: chi vi interessa, infatti, sembra ricambiare le vostre attenzioni.

Sarà invece un venerdì carico di nubi per il Toro e per il Cancro, mentre il Leone riuscirà finalmente a chiudere con il passato e a guardare il futuro.

Giornata molto movimentata, invece, per il Sagittario e armoniosa, al contrario, per i Pesci.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 31 maggio 2019

Oroscopo di domani | 30 maggio 2019

Siamo a metà settimana ed è già tempo di fare un bilancio. Per gli amici del Toro si prevede una giornata a dir poco movimentata. Siate chiari con una persona che vi sta vicino.

Amici dell’Ariete, è stata una settimana complessa: per fortuna il weekend è vicino.

Questo 30 maggio 2019 secondo l’oroscopo di domani è all’insegna delle emozioni forti, soprattutto dal punto di vista sessuale. Per il Cancro può essere una giornata all’insegna della tensione, perché avete troppi progetti in ballo.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 30 maggio 2019

Oroscopo di domani | 29 maggio 2019

Una giornata all’insegna della fortuna per molti segni quella di domani 29 maggio 2019 secondo l’oroscopo: questo vale in particolare per i Pesci. Se avete questioni in sospeso, è il momento di chiarirle.

Tante incertezze invece per il Capricorno: avete molti dubbi su alcune scelte che avete preso di recente.

Grandi soddisfazioni e novità in vista per la Vergine: è il vostro periodo d’oro, approfittatene. Giornata di fuoco e passione in senso positivo a livello sentimentale per il Leone.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 29 maggio 2019

Oroscopo di domani | 28 maggio 2019

La nuova settimana è ormai entrata nel vivo. Cosa prevede l’oroscopo per la giornata di domani martedì 28 maggio 2019? Una giornata positiva, nonostante i problemi quotidiani, per gli amici del Toro.

Tante novità sia lavorative che sentimentali per gli amici del Cancro. I Gemelli invece devono fare attenzione alle proprie finanze: non spendete più del dovuto.

Tanta ansia e agitazione per la Vergine: qualche cattiva notizia potrebbe avervi messo di cattivo umore. Dopo un periodo negativo torna invece il sereno per lo Scorpione.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 28 maggio 2019

Oroscopo di domani | 27 maggio 2019

Riparte una nuova settimana e non tutti siamo pronti psicologicamente a compiere questo passo. Per fortuna, a volte ci pensano le stelle! Nella giornata di lunedì 27 maggio 2019 alcuni segni continueranno a mantenere alta l’allegria.

Qualcun altro invece preferirà sostenere il broncio, come l’Ariete che non riesce a mandar giù la fine del weekend, un po’ come i Gemelli.

Giornata positiva per il Toro e il Cancro. Leone agguerrito, giornata uggiosa per la Vergine e per lo Scorpione.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 27 maggio 2019

Oroscopo di domani | 26 maggio 2019

Arriva un’altra domenica e porta una serie di novità per molti segni, come Toro, Bilancia e Pesci, che avranno molti motivi per gioire, mentre non sarà una giornata indimenticabile per altri segni, come Scorpione, Acquario e Ariete. Niente paura, però: nessun periodo “no” è per sempre e presto potrebbero arrivare belle novità anche per voi.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 26 maggio 2019

Oroscopo di domani | 25 maggio 2019

Dopo una lunga settimana di lavoro, arriva finalmente il weekend. Per tanti, un’occasione per ricaricare le pile, dedicarsi alle persone care e staccare completamente la testa dalla solita routine.

Per alcuni segni, la giornata di domani sarà quindi molto positiva, grazie all’influenza delle stelle: è il caso del Sagittario, che sfrutta un periodo di forma e si dedica alle sue passioni, o dell’Ariete, in grande risalita dopo alcuni giorni difficili.

Non per tutti i segni però la giornata di sabato sarà al top. Lo Scorpione, ad esempio, vive un periodo di grande insoddisfazione lavorativa. E il suo umore nero si riversa su ogni ambito della sua giornata. Sulla stessa linea il Leone, che in più ha da affrontare alcune questioni con delle persone che ritiene importanti, ma che fanno di tutto per tarpargli le ali.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 25 maggio 2019

Oroscopo di domani | 24 maggio 2019

La settimana è quasi conclusa ormai, siamo arrivati a venerdì e le stelle saranno magnanime con molti segni. Quali sono le previsioni per la giornata di domani 24 maggio 2019? Alcuni segni saranno piuttosto nervosi, come il Toro ad esempio che vivrà in preda all’ansia la giornata di domani.

Altri invece avranno alcune sorprese in amore, come gli amici del Cancro che potranno approfittare del periodo positivo e ricaricare le proprie energie al meglio.

Giornata socievole per l’Acquario, ma occhio a non ficcanasare troppo nella vita degli altri.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 24 maggio 2019

Oroscopo di domani | 23 maggio 2019

Siamo a giovedì. Quali sono le previsioni per la giornata di domani 23 maggio 2019? Per molti segni si tratta di una giornata all’insegna dello stress: siete molto presi dal lavoro e questo vi toglie molte energie.

Questo vale in particolare per il Sagittario: attenzione a non togliere spazio e tempo per i vostri cari. Per gli amici del Capricorno si apre un periodo positivo, in cui riuscite a risolvere problemi che vi portavate da tempo.

Per gli amici dei Pesci giornata di confusione in amore: parlatevi e dialogate.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 23 maggio 2019

Oroscopo di domani | 22 maggio 2019

Arriva il mercoledì e per alcuni segni questa sarà una giornata ricca d’energia e buoni propositi.

Ecco cosa prevedono le stelle per la giornata di domani mercoledì 22 maggio 2019.

Giornata al top per i sentimenti soprattutto per la Vergine.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 22 maggio 2019

Oroscopo di domani | 21 maggio 2019

Siamo a martedì e per alcuni segni la settimana è già stata abbastanza intensa.

Ecco cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 21 maggio 2019.

Occhio a non fare promesse che non potrete mantenere cari Gemelli, per la Bilancia ci sarà qualche fastidio a lavoro.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 21 maggio 2019

Oroscopo di domani | 20 maggio 2019

Inizia una nuova settimana, il momento di tornare a impegnarsi nel proprio lavoro e in tutte le attività quotidiane.

Ecco allora cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, lunedì 20 maggio 2019.

Bene in particolare Cancro e Toro. Giornata invece di transizione per i Bilancia.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 20 maggio 2019

Oroscopo di domani | 19 maggio 2019

Siamo a domenica. In questo 19 maggio 2019, secondo l’oroscopo di domani, per molti segni è il momento di recuperare le energie perdute.

Per altri invece un’occasione per fare nuovi incontri.

Ecco allora le previsioni complete di domani 19 maggio 2019.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 19 maggio 2019

Oroscopo di domani | 18 maggio 2019

Finalmente è arrivato il weekend: non si può allora non dare un’occhiata all’oroscopo per capire cosa prevedono le stelle per il weekend, e in particolare nella giornata di domani 18 maggio 2019.

Tra i segni al top dal punto di vista dei sentimenti sicuramente la Vergine: è il momento di concretizzare una storia.

Bene anche lo Scorpione, soprattutto per i single. Per altri segni, come il Sagittario, il fine settimana è l’occasione per ricaricare le pile.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di domani del 18 maggio 2019.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 18 maggio 2019

Oroscopo di domani | 17 maggio 2019

Domani l’oroscopo prevede una giornata all’insegna dell’amore per molti segni secondo l’oroscopo. Al top il Toro: la vostra sensualità è travolgente. Incontri in vista anche per gli amici dei Gemelli.

Una giornata quella di domani 17 maggio all’insegna dello stress per il Leone. Male l’amore per la Vergine: possibile qualche discussione.

Stress sul lavoro per i Bilancia: per fortuna il weekend è vicino. Approfittatene per recuperare le energie. Tanta gelosia e diffidenza nei confronti del partner per il Capricorno.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 17 maggio 2019

Oroscopo di domani | 16 maggio 2019

Una giornata all’insegna dello stress e della tensione per molti segni in questo 16 maggio 2019. Vale ad esempio per il Cancro, ma anche per la Bilancia: imparate ad essere più disponibili al dialogo e al confronto.

Tensioni in amore per Vergine e Leone: se una storia è ormai giunta al capolinea, inutile insistere.

Novità positive dopo un periodo buio per i Gemelli: incontri interessanti in arrivo.

Di seguito le previsioni complete di domani 16 maggio 2019.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 16 maggio 2019

Oroscopo di domani | 15 maggio 2019

Un mercoledì che vede molti segni già alle prese con lo stress quotidiano secondo l’oroscopo di domani 15 maggio. Tra i segni più nervosi sicuramente l’Ariete che vive un periodo davvero complicato soprattutto nei rapporti interpersonali.

Attenzione a non riversare il vostro stress sulle persone che vi stanno vicino, in particolare il proprio partner: questo vale ad esempio per i Gemelli.

Mantenete la calma e non aggredite gli altri. Tra i segni più fortunati di domani 15 maggio il Toro: un periodo brillante in particolare in amore.

Di seguito le previsioni complete di domani 15 maggio 2019.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 15 maggio 2019

Oroscopo di domani | 14 maggio 2019

Il lunedì serve ad ambientarsi nella nuova settimana dopo il weekend. Ma è martedì che si va poi alla ricerca di certezze. Ecco perché è importante partire con il piede giusto. Per fortuna, ci pensa l’oroscopo a darvi importanti indicazioni sulla vostra giornata.

Per quali segni quella di martedì 14 maggio sarà un’ottima giornata? Tra questi c’è di sicuro l’Ariete, pieno di ottimismo e fiducia in se stesso e pronto così ad affrontare ogni difficoltà quotidiana con coraggio e leggerezza.

Molto bene anche i Gemelli, che grazie agli astri benevoli avranno una grande grinta e voglia di fare. La Vergine, inoltre, vedrà dei grandi cambiamenti in casa e nella propria famiglia.

Amici dei Pesci, anche voi non ve la passerete per niente male, nonostante qualche grattacapo. Mentre il Capricorno continua nel suo trend positivo.

Ma non per tutti i segni le cose andranno benissimo. Ne sanno qualcosa gli amici dell’Acquario e del Leone. Ma non temete, nulla è irreparabile.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 14 maggio 2019

Oroscopo di domani | 13 maggio 2019

Si ricomincia: domani, lunedì 13 maggio 2019, si torna a lavoro. Riprende la settimana. Settimana che si profila molto buona per diversi segni dello zodiaco. In particolare per Ariete, Toro e Gemelli che sono pronti a partire con il piede giusto. Qualche difficoltà invece potrebbero averla gli Acquario e i Pesci alla ricerca di una metamorfosi.

Piccoli disturbi d’umore in vista invece per i Cancro. Tutto l’opposto per la Vergine e la Bilancia.

Si profila una giornata impegnativa poi per il Capricorno. Vi chiederanno consigli, dateli!

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 13 maggio 2019

Oroscopo di domani | 12 maggio 2019

Domani cade la Festa della Mamma, quindi questo sarà un oroscopo dedicato alle mamme, quelle belle, forti, indistruttibili che non farebbero mancare mai niente ai propri figli.

Sarà una domenica positiva per le mamme dell’Ariete, che vivranno una giornata di coccole. Anche le mamme del Toro, nonostante la diffidenza, capiranno di potersi concedere una pausa dall’accudire troppo i propri figli.

Le mamme dei Gemelli avranno un po’ di maretta da gestire, mentre quelle del Cancro potrebbero cimentarsi in attività poco piacevoli. Le mamme del Leone dimostreranno la propria grinta, mentre la Bilancia avrà difficoltà a gestire le discussioni in famiglia.

Le mamme dello Scorpione sono agguerrite oggi, meno quelle del Sagittario che si godranno la giornata a casa. Testarde le mamme del Capricorno un po’ come quelle’Acquario. Infine, le mamme dei Pesci dovranno gestire il proprio nervosismo.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 12 maggio 2019

Oroscopo di domani | 11 maggio 2019

Inizia un nuovo weekend. Questo sabato 11 maggio secondo l’oroscopo è caratterizzato dalla passione per molti segni, su tutti sicuramente il Cancro e la Bilancia, che potranno godere di una grande carica di sensualità.

Amici della Vergine, la vostra vita di coppia è al top: si prevede un fine settimana di passione con il partner. Giornata all’insegna del nervosismo per il Toro, mentre i lSagittario rimarrà deluso da qualcuno di importante.

Buone notizie sul lavoro per il Capricorno e i Gemelli, ma occhio a non eccedere nella competitività.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di domani 11 maggio 2019.

Le previsioni complete dell’oroscopo di domani 11 maggio 2019

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Ogni segno ha delle particolari caratteristiche che sono facilmente riscontrabili nel carattere di ognuno di noi o delle persone che frequentiamo. Tutti notiamo, ad esempio, che i Capricorno sono davvero testardi e ambiziosi, oppure i nati sotto il segno della Vergine sono molto precisi e puntigliosi.

Peculiarità molto chiare che l’oroscopo mette in luce e che è bene conoscere quando incontriamo una nuova persona, soprattutto in vista di una relazione. Ogni segno, infatti, ha delle particolari affinità con alcuni mentre fatica a interagire serenamente con altri segni dello. Ecco allora tutte le affinità.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

In astrologia, infatti, l’ascendente è il punto di incontro tra l’orizzonte e l’eclittica, ossia il cerchio che rappresenta il percorso apparente del Sole nella Sfera Celeste in un anno. In parole povere, identifica il segno zodiacale che stava sorgendo al momento della nostra nascita.

Per calcolare il proprio ascendente innanzitutto è necessario conoscere la data, il luogo e l’orario di nascita. Ci sono poi dei calcoli complessi che non è facile fare da soli, per questo è opportuno farsi aiutare da un astrologo oppure seguire la seguente tabella.

