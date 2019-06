Oroscopo Branko 3 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 3 GIUGNO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 giugno 2019.

Oroscopo Branko 3 giugno 2019 | Previsioni

Si apre per voi una settimana ricca di novità, soprattutto nei rapporti personali. Giornate importanti per risolvere questioni finanziarie.

L’influenza di Mercurio vi invita a risolvere discussioni sul lavoro, in particolare con i colleghi.

Amici del Toro, in amore si prevedono per voi prestissimo grandi gioie, grazie all’influenza di Venere.

Per chi è single, potrebbero esserci grandi conquiste e nuove storie. Al top il lavoro.

Oroscopo Branko 3 giugno 2019 | Gemelli

Inizia per voi una nuova fase, di grande successo e amore, grazie alla vostra Luna nuova. Approfittatene.

L’oroscopo di Branko di oggi vi invita a impegnarvi di più per ottenere i risultati che vi siete prefissati. Potreste essere irrequieti.

Cari Cancro, Marte nel segno spinge le donne single a lanciarsi in un nuovo amore, specie per chi è single.

In generale una giornata assolutamente positiva. Lavoro e affari sono favoriti. Ci sta anche un bel viaggio.

Amici del Leone, poche novità in amore per voi. Al massimo qualche piccolo amorazzo passeggero.

Dovete pazientare fino alla fine di questa settimana per avere maggiori soddisfazioni. La Luna in Gemelli vi rende combattivi a livello professionale e negli affari.

Oroscopo Branko 3 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, si apre per voi secondo l’oroscopo di Branko una settimana all’insegna di grandi opportunità a livello lavorativo e negli affari.

Amore al top grazie a un quadro astrale assolutamente positivo. Attenzione a problemi e contrasti con la legge.

Cari Bilancia, giornata al top per voi in amore. Approfittatene. Attenzione però a non portare all’interno della coppia questioni che nulla hanno a che fare.

La Luna in Gemelli darà frutti positivi. Attenzione alla salute, possibile qualche acciacco. Non subito, ma presto arriveranno soddisfazioni a livello economico.

Amici dello Scorpione, Venere in opposizione può portare a qualche tensione a livello sentimentale. Una storia potrebbe chiudersi.

Bene invece il lavoro, con nuove importanti opportunità da cogliere. I cambiamenti in arrivo saranno positivi.

Oroscopo Branko 3 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questa secondo l’oroscopo di Branko di oggi non è proprio la vostra giornata. Le cose migliorano da mercoledì.

Il consiglio in questa fase è di mantenere la calma, le cose miglioreranno presto. Coltivate i vostri interessi e rilassatevi.

Amici del Capricorno, siete tutti presi in questi giorno dai vostri progetti, dal lavoro e dagli affari. Favorite le nuove collaborazioni.

Molto bene l’amore, in particolare per chi è in cerca di una nuova storia. Incontri interessanti in vista.

Cari Acquario, la Luna nuova vi porta fortuna e novità inaspettate. Accoglietele con entusiasmo.

Buone notizie anche per chi ha dei figli. Il vostro fiuto per gli affari vi darà grandi soddisfazioni.

Amici dei Pesci, avete grossi progetti e ambizioni. Portatele avanti con fiducia ma facendovi aiutare da chi ha più potere di voi.

Amore davvero al top. Attenzione a qualche problema con la giustizia e la burocrazia.

