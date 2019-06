Natalia Belitski chi è | Volevamo andare lontano Bella Germania | Julia | Carriera | Film | Vita privata

NATALIA BELITSKI CHI È – Il suo nome non è molto conosciuto in Italia, ma c’è da scommetterci che dopo la sua magistrale interpretazione nella serie tv Volevamo andare lontano Bella Germania, in onda su Rai 1 lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019, inizierà ad essere famosa anche nel nostro paese.

Stiamo parlando di Natalia Belitski, attrice tedesca di origini russe che nella fiction basata sull’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore Daniel Speck interpreta il ruolo di Julia, la giovane fashion designer che viene a conoscenza della storia di una parte della sua famiglia. Una storia che lei stessa ignorava e fatta di amore, relazioni ostacolate e fughe all’estero alla ricerca di maggiore fortuna.

Volevamo andare lontano – Bella Germania, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv di Rai 1

Ma chi è Natalia Belitski? Cosa ha fatto nella sua carriera? E quali sono i dettagli della sua vita privata? Vediamolo insieme.

Natalia Belitski chi è | Carriera | Gli inizi

Belitski nasce nel 1984 a San Pietroburgo ma già a 7 anni si trasferisce dalla Russia alla Germania, dove intraprende gli studi.

È il 2006 l’anno che indirizza di gran lunga la sua carriera. È infatti quello il momento in cui Belitski inizia a studiare recitazione. Il suo periodo di formazione va dal 2006 al 2010, quando ormai capisce che la carriera da attrice è proprio quella che vuole intraprendere.

In quegli anni ottiene le sue prime parti in alcuni spettacoli teatrali a Lipsia. È però in televisione che ottiene i primi successi: Natalia Belitski recita ad esempio nella serie tv franco-tedesca “About-Kate”, che le dà molta visibilità.

Natalia Belitski chi è | Carriera | Il successo

Il primo grande film che la vede tra i protagonisti e che ottiene un discreto successo è “Shakespeares letzte Runde”. Ad esso seguono molti ruoli in altre serie tv e film.

Tra queste spicca anche “Volevamo andare lontano-Bella Germania”, miniserie in cui Natalia Belitski interpreta la protagonista Julia, trasmessa in Italia da Rai 1 nel giugno 2019.

La trama completa di Volevamo andare lontano – Bella Germania

Natalia Belitski chi è | Vita privata | Marito | Figli

Non si conoscono molti dettagli della sua vita privata, dal momento che l’attrice è molto riservata e nelle sue interviste non parla molto di ciò che non riguarda il suo ruolo nel mondo dello spettacolo.

Si sa però che nel gennaio 2019 ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta dall’attore Jurgen Vogel.

Natalia Belitski chi è | Social | Instagram

Belitski, in linea con la sua riservatezza, non è presente sul web nei vari social network. Non esiste, infatti, un suo account ufficiale su Instagram, né uno su Facebook, né tanto meno su Twitter.