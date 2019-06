Il ministro degli Esteri Moavero in missione in Giappone

Ministro esteri missione Giappone – Il 4 e il 5 giugno 2019 il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, è atteso a Tokyo, in Giappone per una visita ufficiale.

La missione, la prima di un ministro degli Esteri italiano da dodici anni, è stata pensata per rilanciare i rapporti tra i due paesi e si inserisce nella cornice della forte attenzione dedicata al continente asiatico da parte dell’Italia.

Durante il suo viaggio, il ministro Moavero incontrerà il primo ministro, Shinzo Abe, e il ministro degli Esteri, Taro Kono, con il quale intrattiene da tempo costanti rapporti di amicizia e reciproca consultazione. I due ministri si sono già incontrati quattro volte.

Moavero avrà anche una riunione con il membro del Parlamento giapponese e Presidente dell’Associazione parlamentare di amicizia Italia-Giappone, Amari Akira, e un’altra con esponenti delle aziende e della comunità italiana che si trovano in Giappone.

Nel corso delle riunioni i ministri degli Esteri parleranno delle relazioni tra i due paesi, dei principali dossier regionali e delle questioni multilaterali di maggior interesse, anche in vista del Vertice G-20 di Osaka del 28-29 giugno e della presidenza italiana del G-20 che si terrà nel 2021.

Altro obiettivo della visita di Moavero in Giappone è la possibilità di ampliare gli ambiti di collaborazione tra Italia e Giappone in ambito bilaterale e con paesi terzi, prestando attenzione a progetti congiunti in Asia e in Africa.

Argomento di discussione saranno anche le iniziative volte a migliorare le interconnessioni tra l’Europa e l’Asia orientale con appropriati investimenti in infrastrutture, sulla base dei principi condivisi in seno all’Unione europea e al sistema di alleanze di cui fa parte l’Italia.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle relazioni culturali e alle numerose iniziative italiane in programma in Giappone, Nazione tra le più sensibili al nostro patrimonio artistico, come la prospettata mostra su Caravaggio in tre grandi città giapponesi (Sapporo, Osaka e Nagoya) e le settimane dedicate alla lingua italiane e ai nostri prodotti agroalimentari.

Il ministro Moavero visiterà anche l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, dove avrà una speciale riunione con i docenti di italiano.