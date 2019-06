Mara Venier sfotte Fazio in diretta a “Che tempo che fa” | VIDEO

Mara Venier scatenata da Fazio, durante l’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 1, domenica 2 giugno.

La conduttrice di Domenica In si è divertita a punzecchiare Fabio Fazio con battute sarcastiche sulla fine del suo contratto con Rai 1, fino a prendere in giro quasi apertamente il presentatore ligure.

Tutto è iniziato con un messaggio di Lilli Gruber sul cellulare di Mara Venier: “Ma è Lilli Gruber!” ha esclamato Mara Venier per poi leggere il testo ad alta voce: “Ma che scarpe meravigliose hai stasera! Sei in grande forma, un bacio”.

È seguito un ironico scambio di battute fra Fazio e la Venier sulle scarpe di quest’ultima. Ma zia Mara si è spinta ben più oltre di così.

Dopo essersi complimentato con per gli ottimi risultati di audience di Domenica In, Fabio Fazio ha interrogato la sua ospite sui suoi progetti per il futuro. Al che, Mara ha prontamente risposto: “Che, spostano pure me?”.

Ma non è finita. Mara Venier ha addirittura risposto al telefono in piena trasmissione. L’amata conduttrice di Domenica In ha affermato scherzosamente: “Pronto? Sono in diretta da Fazio che per adesso è su Rai 1”.

Fabio Fazio, comunque, non si è lasciato scoraggiare e ha proseguito l’intervista con il suo proverbiale aplomb.

Durante la trasmissione, il giornalista ligure ha salutato gli studi di Rai 1 lasciando intendere un probabile futuro trasloco in casa Freccero:

“Abbiamo fatto tanti anni fa Anima mia, Quelli che il calcio, ci divertiremo, l’importante è avere sempre la possibilità di divertirsi, di crescere di inventare e di essere considerati una risorsa e non un problema, il luogo non conta”, ha detto il conduttore.

