Il durissimo attacco di Lucia Annunziata a Fabio Fazio

Dopo l’ultima puntata su Rai 1 di Che Tempo Che Fa, storico programma diretto da Fabio Fazio, arriva la stoccata della giornalista televisiva Lucia Annunziata.

Rivolgendosi al collega Gad Lerner, ospite in collegamento a In Mezz’Ora, la conduttrice ha sferrato un attacco frontale a Fazio.

“Io divido la tua situazione da quella di Fabio Fazio, perché Fazio ha un problema”, ha esordito Lucia Annunziata.

Per poi proseguire: “C’è una legge che Fabio Fazio ha aggirato. Non significa che debba essere brutalizzato però Gad, questo è un dato di fatto. Nessuno di noi ha aggirato questa legge del taglio dello stipendio, io per prima mi sono tagliata lo stipendio. È una legge dello Stato, se sei in un’azienda che è dello Stato, la legge vuole che prima obbedisci e poi fai polemica”.

Un’osservazione, quella di Lucia Annunziata, che si riferisce al maxi-stipendio percepito dal conduttore di Che Tempo Che Fa, che si prepara con ogni probabilità a traslocare a casa Freccero, su Rai 2.

La questione dello stipendio di Fabio Fazio ha sollevato un polverone mediatico iniziato mesi fa. In prima linea a criticare il giornalista ligure c’era il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Durante la campagna elettorale per le Europee. il leader della Lega aveva addirittura annunciato di non volere andare ospite in trasmissione da Fazio “per rispetto agli italiani”.

Su questo aspetto, Lucia Annunziata si è mostrata un po’ più morbida nei confronti di Fazio, correggendo leggermente il tiro.

“Non c’è nessun problema a condannare le ingerenze della politica- ha detto- Salvini è una persona che ha un enorme potere, è anche vicepremier. Ma dobbiamo anche discutere i casi uno per uno. Sono solidale con Fazio, però diciamo che sono solidale con te differentemente”, ha aggiunto sempre rivolgendosi a Gad Lerner, ospite in collegamento.

A suscitare la reazione della conduttrice di In Mezz’ora era stata l’osservazione di Gad Lerner sul caso-Fazio. Il saggista di origini libanesi aveva spezzato una lancia in favore di Fazio, affermando: “Salvini ha appena ottenuto lo scalpo di Fabio Fazio, brutalizzato nel silenzio generale dei suoi colleghi perché guadagna troppo, per cui siccome lui prende 2 milioni l’anno, quelli che di milioni ne prendono uno o mezzo sono stati zitti dicendo ‘se la prende con Fazio e ben gli sta perché guadagnava troppo’”.

Durante il suo addio a Rai 1, domenica 2 giugno, Fabio Fazio aveva ventilato la possibilità di un trasloco a Rai 2 e, riferendosi al direttore Carlo Freccero ha detto: “Abbiamo fatto tanti anni fa Anima mia, Quelli che il calcio, ci divertiremo, l’importante è avere sempre la possibilità di divertirsi, di crescere, di inventare e di essere considerati una risorsa e non un problema, il luogo non conta”.

