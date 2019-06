Grande Fratello streaming 3 giugno 2019 | Dove vedere in tv | Stasera | Semifinale | Nona puntata | Mediaset | Diretta

GRANDE FRATELLO STREAMING 3 GIUGNO 2019 – Questa sera va in onda la nona e penultima puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Cosa succede in questa nuova puntata del Grande Fratello? Sicuramente grande attesa per sapere chi tra i concorrenti rimasti in gara accederà alla finalissima di settimana prossima.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello 2019 abbiamo conosciuto il primo finalista: Gennaro Lillio. Chi tra gli altri ragazzi nella casa accederà in finale? Lo scopriremo stasera: appuntamento dalle 21.20 con la trasmissione di Barbara D’Urso, con Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio come opinionisti.

Ma non solo. Scopriremo chi dovrà lasciare il gioco a una sola settimana dalla fine. I concorrenti in nomination sono Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Come sempre a decretare il tutto è il televoto. I telespettatori come al solito possono esprimere le loro preferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Spazio poi a sorprese e ospiti, come sempre nelle puntate del Grande Fratello 2019. Francesca de André, dopo aver chiuso con il suo ragazzo, si è avvicinata molto a Gennaro, ma è molto gelosa per l’avvicinamento del bel campano a Taylor Mega, entrata come ospite del Gf lunedì scorso.

L’influencer però questa settimana non sarà presente all’interno della casa per impegni già presi in precedenza. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Tra gli altri temi toccati stasera nella semifinale del Grande Fratello 2019 in onda in diretta il 3 giugno anche la tristezza di Gianmarco Onestini, che ha chiesto alla produzione di avere un contatto con i suoi familiari, dei quali sente una grande mancanza.

Ma come fare per seguire in diretta la semifinale del Grande Fratello 2019, in onda stasera su Canale 5? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Grande Fratello streaming 3 giugno | Dove vedere in tv

La nona puntata del Grande Fratello va in onda stasera su Canale 5. Trovate il canale ammiraglio di Mediaset al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105.

Grande Fratello streaming 3 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire il Grande Fratello in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Utilizzando pc, smartphone e tablet si può accedere gratuitamente (previa registrazione) alla piattaforma streaming e seguire la diretta del programma.

Chi non può guardare il Grande Fratello questa sera, potrà recuperarlo anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

Il Grande Fratello vi aspetta questa sera 3 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.