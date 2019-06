Grande Fratello anticipazioni | Stasera | Oggi | 3 giugno 2019 | Semifinale | Nomination

GRANDE FRATELLO ANTICIPAZIONI SEMIFINALE – Oggi, lunedì 3 giugno 2019, va in onda la semifinale del Grande Fratello 2019, il popolare reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Grande attesa per scoprire chi saranno i finalisti che si contenderanno la vittoria nella finale della prossima settimana. Come sempre anche nella puntata di stasera previste sorprese, giochi, ospiti e tanto divertimento.

Ma cosa succede nella puntata di oggi del Grande Fratello 2019? Chi andrà in nomination? Di seguito tutte le anticipazioni.

Grande Fratello anticipazioni | 3 giugno 2019 | Semifinale

Nel corso della puntata di oggi 3 giugno scopriremo i nomi dei finalisti di questa edizione numero 16 del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D’Urso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi come opinionisti.

Per ora sappiamo che il primo finalista, annunciato nella scorsa puntata, è Gennaro Lillio. Chi tra i concorrenti rimasti in gara lo raggiungerà in finale? Scopriremo inoltre chi dovrà lasciare ufficialmente i gioco tra i concorrenti attualmente in nomination, vale a dire Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Come sempre a decretare il tutto è il televoto. I telespettatori come al solito possono esprimere le loro preferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Ma non solo. Tra i temi trattati in questa semifinale anche il momento negativo di Gianmarco Onestini, che ha chiesto alla produzione di avere un contatto con i suoi familiari, dei quali sente una grande mancanza.

Dopo queste parole, il fratello Luca si è reso protagonista di una gradita sorpresa, facendosi trovare proprio fuori dalla casa. Nella puntata di stasera del Grande Fratello 2019 si tornerà su Francesca de André, la quale dopo essersi avvicinata a Gennaro, non ha fatto nulla per nascondere la propria gelosia per il rapporto nascente tra il ragazzo e Taylor Mega, entrata nella casa del Gf lunedì scorso.

La nota influencer però non sarà nella casa nella puntata di stasera 3 giugno 2019, come ha confermato la produzione del reality, a causa di impegni precedentemente presi. Tornerà però presto a portare calore e brio in vista della finale della prossima settimana. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Appuntamento dunque con la semifinale del Grande Fratello 2019 stasera 3 giugno 2019 dalle 21.20 circa in diretta su Canale 5.