GRANDE FRATELLO 2019 – Parte una nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality giunto alla sua sedicesima edizione. Il Gf 16 parte ufficialmente lunedì 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. Alla conduzione confermata Barbara D’Urso, che ha già guidato con ottimi risultati di ascolto l’edizione dello scorso anno. In tutto sono previste dieci puntate. Al vincitore andrà il montepremi di 100mila euro.

La dinamica del programma è quella di sempre: i concorrenti del Grande Fratello 2019 sono isolati dal mondo, senza possibilità di portare con sé cellulari o altri mezzi per comunicare con l’esterno. Quello che affascina il pubblico che da anni segue il format è la possibilità di spiare 24 ore su 24 quello che avviene all’interno della casa, tra amorazzi, litigi e pettegolezzi.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019.

AGGIORNAMENTI 3 GIUGNO 2019 – Stasera la semifinale – Questa sera, lunedì 3 giugno, va in onda in diretta su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello 2019, il reality presentato da Barbara D’Urso.

Chi andrà in finale? Per ora l’unico certo è Gennaro Lillio. Inoltre scopriremo chi verrà eliminato tra i concorrenti attualmente in nomination, vale a dire Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Tra i temi trattati in questa semifinale anche il momento negativo di Gianmarco Onestini, che ha chiesto alla produzione di avere un contatto con i suoi familiari, dei quali sente una grande mancanza.

Di seguito tutte le anticipazioni della puntata di stasera 3 giugno 2019 in diretta su Canale 5.

Taylor Mega assente nella puntata di stasera – Taylor Mega è uscita dalla Casa del Grande Fratello e non parteciperà come concorrente alla puntata di questo lunedì. L’influencer classe 1993 aveva portato non poco scompiglio nella Casa più spiata d’Italia, in particolare all’interno della “relazione” fra Francesca de André e Gennaro Lillio.

A infastidire la nipote del celebre cantante italiano sono state delle occhiate particolarmente interessate del concorrente napoletano nei confronti di Taylor Mega.

In un comunicato ufficiale, la produzione ha fatto sapere che “Taylor Mega è uscita dalla Casa del Grande Fratello per un impegno preso precedentemente. Tornerà a Cinecittà a seminare gelosie e rivalità”. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO 2019 – Riassunto della puntata di ieri – Quella di ieri è stata una puntata intensa. Francesca De André ha avuto qualche momento dei suoi per valutare diverse strade sentimentali, prima quella con Gennaro (che ancora ribadisce essere soltanto una pura amicizia, anche se poi fa le piazzate di gelosia) e quella con l’ex fidanzato Giorgio. Quest’ultimo è entrato nella casa del Grande Fratello per avere finalmente un confronto con la gieffina che durante la settimana ha sofferto molto per quest’improvvisa e inspiegabile rottura. Giorgio l’ha messa in guardia – ti fanno vedere solo quello che vogliono – riferendosi anche all’amica Alessandra, che si è presa il compito di dire la verità a Francesca. E poi Giorgio lo ammette: sì, ho tradito Francesca, contenta?. Buttata fuori la verità, Giorgio cerca di riavvicinarsi alla ragazza, tenta più volte di abbracciarla ma Barbara, disgustata dalle sue menzogne, decide di buttarlo fuori dalla casa.

E poi spazio anche agli altri concorrenti, come Daniele e la sua toccante storia e l’arrivo di una nuova concorrente che subentra a Vladimir Luxuria: si tratta della bella Taylor Mega.

Alle nomination ha perso Serena Rutelli, che ha dovuto abbandonare la casa, mentre il primo finalista ad essere eletto è stato Gennaro.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO 2019 – Stasera l’ottava puntata – Questa sera va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello e sotto i riflettori ancora una volta ci sarà Francesca De André. La concorrente, reduce dalla brusca rottura con il fidanzato Giorgio, ha avuto una settimana difficile costellata dal litigio furioso con Gennaro, il suo grande amico all’interno della casa. Nonostante le dure parole volate tra i due, Francesca e Gennaro hanno poi fatto pace e la loro intesa ha dato nuovamente da pensare al pubblico (e a Vladimir Luxuria, entrata in casa come temporanea concorrente).

La puntata di questa sera tornerà a fare luce su questa relazione che i due cercano a tutti i costi di sotterrare o negare. Barbara D’Urso non sarà così permissiva questa volta.

Ma non solo. Nella puntata di oggi 27 maggio 2019 spazio anche un nuovo ingresso all’interno della casa: la nuova inquilina sarà infatti la nota e bellissima influencer Taylor Mega, ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ma chi sarà eliminato? Al televoto ci sono Serena Rutelli, Martina Nasoni e Michael Terlizzi. Questa sarà una puntata speciale perché verrà definito il primo finalista ufficiale dell’edizione 2019. Grande Fratello vi aspetta in prima serata su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 21 MAGGIO 2019 – Riassunto puntata di ieri – Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri del Grande Fratello. A tenere banco è innanzitutto il caso Francesca De André, a cui vengono mostrate le foto del presunto tradimento del suo fidanzato Giorgio il quale, inconsapevole di essere stato paparazzato, decide di lasciare Francesca con un post su Instagram. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Venuta a conoscenza si quanto accaduto, la nipote del grande Fabrizio scoppia in un pianto disperato. Nel corso della puntata la De André sarà protagonista di un altro scontro molto acceso, con Cristiano Malgioglio. Nella puntata della scorsa settimana, infatti, l’opinionista aveva detto che Faber se vedesse come si sta comportando la nipote, si rivolterebbe nella tomba. Parole che Francesca non ha digerito.

Nuova sorpresa per Serena Rutelli, che viene fatta entrare in studio dove trova il suo fidanzato, anche lui adottato. C’è spazio anche per trattare il caso Prati, con Eliana Michelazzo che sarebbe dovuta intervenire in trasmissione, ma alla fine ha fatto dietrofront. Mercoledì a Live Non è la D’Urso l’intervista nella quale l’agente di Pamela Prati confesserà che Mark Caltagirone non esiste.

Matrimonio Prati, l’agente di Pamela svela la verità: “Mark Caltagirone non esiste”

Infine entra nella casa Vladimir Luxuria, che resterà con i ragazzi per qualche settimana. Per scoprire chi è stato eliminato e chi è stato messo in nomination, trovate tutti i dettagli nel link di seguito.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2019 – Stasera la settima puntata – Un fulmine ha danneggiato la casa del Grande Fratello la sera prima della settima puntata. La diretta è stata sospesa per un’ora ma, grazie all’intervento tempestivo della produzione, il collegamento è stato ripristinato. Nonostante la parentesi del maltempo a Roma, il Grande Fratello è pronto a entusiasmare il pubblico italiano con nuovi gossip e scoop sui propri concorrenti.

Nell’occhio del ciclone questa sera tornerà un volto noto a Canale 5, soprattutto dei salotti di Barbara D’Urso: si tratta di Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati accusata di aver mentito e plagiato la showgirl circa il matrimonio con Marco Caltagirone.

La soap opera della Prati avanza da mesi ormai, divenendo protagonista della cronaca rosa, ma la Michelazzo avrebbe rilasciato un’intervista di fuoco a Live Non è la D’Urso, che andrà in onda mercoledì sera. In quest’intervista, la Michelazzo ha ammesso che non esiste alcun Marco Caltagirone e, come protezione, ha chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello. Quale sarà la decisione di Barbara D’Urso?

Nel frattempo, l’attenzione cadrà anche su Francesca De André e un altro possibile tradimento. Dopo la parentesi Roxy, pare che Giorgio sia stato ritratto insieme a un’altra ragazza: come la prenderà Francesca?

Intanto, in nomination ci sono Erica, Gaetano, Serena e Michael. Chi tra questi quattro dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia? Non ci resta che aspettare questa sera per la messa in onda della puntata.

AGGIORNAMENTO 14 MAGGIO 2019 – Riassunto Puntata – Ieri sera è tornato l’appuntamento con il Grande Fratello. Tanti sono stati i confronti nel corso della serata e il primo, il più atteso, è stato quello riguardo il caso De André. Nella scorsa settimana, la D’Urso aveva mostrato alla concorrente alcuni scatti che ritraevano il fidanzato Giorgio in compagnia di una bella donna, Roxy. Parole dure sono volate nel corso della puntata e, a distanza di una settimana, se ne pagano le conseguenze. Nella casa del GF entra dapprima Roxy, che affronta a spada tratta la De Andrè con toni duri e concisi: “Stai zitta”.

L’influencer spiega di non avere alcuna relazione con Giorgio – “Ma mi hai vista?” – e di essere stata insieme a lui, e ad altre due persone, per lavoro e basta. Dopo le difficoltà iniziali, la De André ha ceduto: “Ti credo, ma mettiti nei miei panni”.

L’arrivo di Giorgio permette a Francesca di buttarsi questa brutta storia alle spalle e, tra un bacio e l’altro, arriva anche il confronto con Gennaro. Mentre la De Andrè ribadisce la profonda amicizia tra i due, Barbara D’Urso è un fascio di nervi e le spiega che un’amicizia tra uomo e donna non è così.

Chiusa la parentesi De André, si fa posto anche agli altri. Si parla di Michael e della sua discussa eterosessualità, si parla di Serena e dell’intervista delicata rilasciata dalla mamma adottiva a Verissimo e si parla anche di Chicco e della sua neorelazione con Ambra.

E poi il momento delle nomination. Chi è uscito dalla casa del Grande Fratello? Erica si salva per prima, Martina per seconda: Mila lascia la casa del GF, non prima di essersi azzuffata un’ultima volta con Francesca De André.

E chi è in nomination per la prossima settimana? Gaetano, Serena, Michael ed Erica.

AGGIORNAMENTO 13 MAGGIO 2019 – Torna questa sera l’appuntamento con il Grande Fratello e i suoi chiacchieratissimi temi: in primis, il presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André. La concorrente ha scatenato una serie di polemiche per via delle sue frasi colorite che non tutti hanno apprezzato. In più, la presunta amante – Roxy – è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e ha spiegato di non avere alcun coinvolgimento sentimentale con il fidanzato della De André. Non tarda ad arrivare l’annuncio che Giorgio entrerà nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con Francesca.

E ancora, durante la puntata Serena avrà una nuova sorpresa, mentre scopriremo chi dovrà abbandonare la casa tra Mila, Erica e Martina. Qui tutte le anticipazioni della puntata in onda questa sera 13 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO 2019 – Tanto spettacolo nella puntata di ieri sera del Grande Fratello? Chi è uscito dalla Casa? Quali sono i concorrenti eliminati e cosa è successo durante la quinta serata? Tanti temi affrontati: dal presunto tradimento del fidanzato di Francesca De Andrè all’atteso confronto tra la nipote di Fabrizio De Andrè, Guendalina Canessa e il loro ex Daniele Interrante. Dagli amori che stanno nascendo nella Casa all’abbandono forzato di uno dei concorrenti. Da episodi di bullismo a divertimento a crepapelle. Tutti gli aggiornamenti nel nostro riassunto.

AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO 2019 – Questa sera, 6 maggio 2019, alle ore 21,20 torna in onda il Grande Fratello 2019. Appuntamento con la quinta puntata che vedrà diversi temi in ballo. La padrona di casa Barbara D’Urso affronterà diversi argomenti in particolare amorosi con Kikò, ad esempio, che dovrà fare una scelta. Ma c’è anche Interrante pronto ad entrare nella Casa: la situazione sta per esplodere? Stasera la risposta…

AGGIORNAMENTO 30 APRILE 2019 – Ieri sera, l’appuntamento del GF è tornato al lunedì (dopo le vacanze pasquali). Barbara D’Urso ha condotto una puntata ricca di colpi di scena, tra nomination, interventi esterni, personaggi che vanno e personaggi che arrivano. Tra i nominati della scorsa settimana, ad abbandonare la casa più spiata d’Italia è stata Ivana Icardi, seguita dal dottor Lemme.

Nuovi intrusi, poi, nella casa: Guendalina Tavassi ha avuto uno scontro accesissimo con Cristian Imparato, mentre Guendalina Canessa è entrata nella casa del GF come concorrente ufficiale di questa sedicesima edizione, scontrandosi con l’infelicità di Francesca De Andrè.

E ancora, i nuovi nominati chi sono? Mila, Daniele, Serena, Kiko e Cristina.

AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2019 – Il Grande Fratello 16 torna alla sua collocazione classica al lunedì sera, con una nuova entusiasmante puntata. Questa sera, infatti, la padrona di casa Barbara D’Urso dovrà avere a che fare con tutto quello che è successo nella Casa nell’ultima settimana: dai baci saffici tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte ai nuovi litigi, fino alle polemiche che si sono scatenate anche al di fuori del reality.

Per questo, la puntata del 29 aprile avrà due ospiti d’eccezione, Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa, che avranno il loro confronto rispettivamente con Cristian Imparato e Francesca De Andrè.

Importante poi la questione eliminazione: chi uscirà dal Grande Fratello. In nomination ci sono ben sei concorrenti: Daniele Dal Moro, Erica Piamonte, Francesca De André, Ivana Icardi, Michael Terlizzi e Mila Suarez. Chi lascerà il reality? Appuntamento a questa sera su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 24 APRILE 2019 – Eccezionalmente di martedì, ieri 23 aprile è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco cosa è successo: inizialmente si è parlato del caso De Andrè, con la risposta di Francesca al padre Cristiano: “Ci vediamo in tribunale bello”, ha detto la nipote di Faber.

Spazio poi al ciclone Lemme, che in questi giorni ha litigato con diversi concorrenti della casa. La maggior parte di loro vorrebbe che venisse eliminato, ma il pubblico con il televoto decide a maggioranza che deve rimanere. Ne vedremo delle belle.

È il momento di conoscere l’eliminato di questa terza puntata: si tratta di Ambra. Entra poi Alex Belli per un acceso confronto con la sua ex Mila Suarez, che lo accusa di averla tradita quando ancora stavano insieme: lui risponde che ha conosciuto Delia, la sua attuale compagna, solo dopo la fine della loro storia.

Alla fine il classico appuntamento con le nomination: questa settimana sono ben sei i concorrenti a rischio eliminazione. Di seguito tutti i dettagli.

AGGIORNAMENTO 23 APRILE 2019 – Questa sera, martedì 23 aprile 2019, va in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello 2019, il reality in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Tante le novità della puntata di stasera. Innanzitutto ci sarà Alex Belli, per un acceso confronto con la sua ex Mila Suarez. La concorrente del Gf ha accusato infatti l’attore di averla tradita quando ancora stavano insieme con Delia Duran, attuale compagna di Belli. Si prevedono scintille.

Mila Suarez avrà un confronto anche con Gennaro Lillio, con cui nei giorni scorsi sembrava fosse scoppiata la passione. Il bel napoletano, invece, sembra interessato a divertirsi anche col le altre concorrenti della casa.

Protagonista di questa terza puntata anche Alberico Lemme, che ha ricevuto un richiamo dalla produzione dopo aver detto che non gli importerebbe nulla se dovessero morire i suoi figli. Quali provvedimenti verranno presi nei confronti del dietologo?

Spazio poi per Valentina Vignali, che ha avuto una diffida da Francesca Brambilla, attuale compagna del suo ex Stefano Laudoni. E poi chi sarò eliminato tra Ambra, Serena, Enrico e Gianmarco? E chi andrà in nomination? Anche stasera al Grande Fratello ne vedremo delle belle. Appuntamento dalle 21.20 su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 16 APRILE 2019 – Cosa è successo nella seconda puntata – Erano tre i nuovi concorrenti attesi nella casa del Grande Fratello. Le sorelle De André, due al prezzo di uno, e il Dottor Lemme. A conti fatti, nonostante la diffida legale del padre Cristiano, è entrata soltanto Francesca delle sorelle De André: Fabrizia ha preferito tornare dal figlio. Mentre il Dottor Lemme sarà un concorrente speciale nella casa del GF perché avrà accesso al lato “B&B” (angolo privato con tutti i comfort) e potrà valutare se rimanere o meno la prossima settimana, la casa del GF ha eliminato un altro concorrente. Audrey ha perso la battaglia al televoto contro Erica Piamonte. Tante altre sorprese e scontri nel corso della puntata, che potete trovare qui.

Chi sono i nuovi concorrenti in nomination? Ambra Lombardo, Serena Rutelli, Enrico Contarin e Gianmarco Onestini. Chi abbandonerà la casa del Grande Fratello nella prossima puntata?

AGGIORNAMENTO 15 APRILE 2019 – Questa sera va in onda la seconda puntata del Grande Fratello, il reality show condotto per il secondo anno di fila da Barbara D’Urso. In nomination dalla prima puntata, figurano Erica e Audrey: chi tra le due dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Tanti ospiti e diverse sorprese per questa nuova puntata, ma soprattutto scontri accesi per due concorrenti. Il primo e Cristian Imparato che, dopo aver infangato Karina Cascella, dovrà affrontarla in uno scontro faccia a faccia.

Il secondo è uno scontro tutto al femminile: la gieffina Mila Suarez si confronterà con Delia Duran, fidanzata dell’ex della Suarez (Alex Belli).

Mentre in studio saranno presenti gli opinionisti Malgioglio e Zanicchi, in casa per questa puntata ci sarà l’ospite d’eccezione Alberico Lemme, con una missione speciale. Inoltre, due sorelle si uniranno come concorrenti al GF: Francesca e Fabrizia De André.

La seconda puntata del Grande Fratello va in onda lunedì 15 aprile 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE 2019 – Cosa è successo nella prima puntata – Ieri, 8 aprile 2019, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2019, condotto da Barbara D’Urso. Il primo appuntamento è servito soprattutto per conoscere tutti i concorrenti di questa nuova edizione, che via via sono entrati all’interno della casa.

Si tratta per lo più di personaggi già noti al pubblico televisivo, in particolare a quello della D’Urso, tra ex concorrenti di talent o ex amori di vip. Pochi, invece, i concorrenti realmente non famosi. Il cast, composto per lo più da ragazzi e ragazze di bella presenza, promette bene, e se dovessero crearsi le giuste dinamiche potremmo assistere ad una bella edizione.

Da migliorare l’affiatamento tra i due opinionisti, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, con quest’ultima apparsa un po’ impacciata e non ancora completamente nel ruolo. Intanto c’è già stata la prima eliminazione e i primi concorrenti in nomination. Lunedì prossimo, invece, si abbatterà sulla casa del Gf il ciclone Lemme, il famoso e discusso dietologo dei vip.

Positivi gli ascolti: 3.405.000 spettatori e il 19,34% di share. Di seguito nel dettaglio il resoconto di cosa è successo nella prima puntata del Grande Fratello 2019. (COSA È SUCCESSO NELLA PRIMA PUNTATA)

AGGIORNAMENTO 8 APRILE 2019 – Ci siamo! Oggi comincia la 16esima edizione del Grande Fratello. Tante le novità attese, a cominciare dagli opinionisti, con la news entry Iva Zanicchi che affiancherà Cristiano Malgioglio. Tanti i personaggi famosi presenti tra i concorrenti di questo Gf, come Ivana Icardi, Cristian Imparato, Valentina Vignali e molti altri. Alla conduzione confermata Barbara D’Urso. (QUI LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA)

La prima delle dieci puntate va in onda questa sera, 8 aprile 2019, in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Grande Fratello 2019 | Novità

Innanzitutto è stato annunciato l’inizio del Grande Fratello 16: la prima puntata va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20, lunedì 8 aprile 2019. A condurlo anche quest’anno Barbara D’Urso, reduce dal grande successo della passata edizione. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, la popolare presentatrice ha svelato qualche dettaglio in più sul programma: “Sarà una edizione con un cast molto variegato avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”,

Insomma, anche quest’anno il Gf di Carmelita non sarà del tutto “nip”, ma avrà delle contaminazioni con il mondo dei vip. Per lei la sfida non facile di riportare in auge il genere del reality su Canale 5, che ultimamente ha stentato dal punto di vista degli ascolti, considerando l’ultimo Gf Vip e l’edizione appena conclusa dell’Isola dei Famosi.

Certo fare bene come il Gf 15 non sarà facile, e in tal senso la D’Urso sembra mettere le mani avanti: “Sarà impossibile replicare i risultati straordinari del GF15”. Un concetto che la conduttrice ha ripetuto nella conferenza stampa di presentazione del reality: “Ovviamente non si potrà mai replicare il successo dell’anno scorso. Siamo arrivati anche al 24%. Penso che ora nessuna trasmissione fa questi numeri, tranne Maria De Filippi e i grandi format”. L’obiettivo, per Barbara D’Urso, è arrivare al 16%.

Questo Grande Fratello 2019 avrà diverse novità rispetto al passato. Innanzitutto non ci sarà più il Lido Carmelita della scorsa edizione, che cambia nome in Camping Carmelita. La grande novità è l’arrivo del Bed & Breakfast, una nuova stanza in cui soggiorneranno alcuni ospiti per qualche giorno.

Novità anche per quanto riguarda le eliminazioni: già dalla prima puntata, infatti, uno dei concorrenti dovrà lasciare il gioco. Una conferma rispetto allo scorso anno, invece, è data dalla durata della diretta, disponibile sul sito ufficiale del Grande Fratello oltre che sui canali del digitale terrestre Mediaset Extra e La5: le immagini live dall’interno della casa saranno disponibili per tutti i fan dalle 10 alle 2 di notte.

Insomma anche quest’anno ne potremmo vedere delle belle. Come sempre il successo della trasmissione dipende dall’alchimia che si instaura tra i componenti del cast. Vediamo allora chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2019.

GF 2019 | Concorrenti

Sono 16 i concorrenti del Gf 16, che si contenderanno la vittoria del montepremi di 100.000 euro nel corso delle dieci puntate in onda ogni lunedì in diretta su Canale 5. I primi nomi sono stati ufficializzati direttamente da Barbara D’Urso, nella già citata intervista a Sorrisi e Canzoni: “Ci sarà Ivana Icardi, sorella di Mauro, giocatore dell’Inter, lei ha partecipato al GF spagnolo nel 2016. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Vedremo anche Mila Suarez, nata in Marocco. Modella, nel 2017 è stata una tentatrice di Temptation Island. Arriverà al GF anche Kikò Nalli. Ex marito di Tina Cipollari e ospite di Uomini e Donne. Entrerà nel reality anche Cristian Imparato, cantante palermitano che nel 2010 vinse Io Canto, condotto da Gerry Scotti”.

Si tratta di personaggi noti al pubblico televisivo e che spesso sono stati ospiti delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Ecco dunque nel dettaglio chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2019:

Scopriamo meglio chi sono i concorrenti più famosi e amati dal pubblico di questo Grande Fratello 2019. Cristian Imparato ha avuto grande visibilità grazie alla sua partecipazione a Io Canto, la trasmissione di Gerry Scotti che lo ha lanciato nel mondo della musica. Non ha avuto il successo che ci si poteva aspettare a livello musicale, e infatti negli ultimi tempi si è parlato di lui soprattutto per questioni riguardanti il gossip e il suo presunto ricorso alla chirurgia estetica.

Mila Suarez è una modella modella di origini marocchine, famosa soprattutto per la storia avuta con l’attore Alex Belli, poi finita malamente. Kikò Nalli è invece l’ex marito di Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne. Chissà se vedremo Tina nello studio del Grande Fratello!

Ivana Icardi è un personaggio che il pubblico della D’Urso ha imparato a conoscere nelle ultime settimane. Sorella del fratello Mauro, calciatore dell’Inter, ha più colte raccontato in tv il difficile rapporto con l’attaccante e con sua moglie Wanda Nara.

Ha fatto molto discutere la presenza di Serena Rutelli, la figlia dell’ex sindaco di Roma Francesco e della giornalista Barbara Palombelli, che ha dichiarato di voler entrare nel Gf sin dalla prima edizione, nonostante la contrarietà dei suoi genitori. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Grande Fratello 2019 | Opinionisti

Gli opinionisti del Grande Fratello 2019 sono stati annunciati nel corso della puntata del 27 marzo di Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso in prima serata ogni mercoledì. Si tratta di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Due cantanti e due personaggi molto popolari, chiamati a giudicare quanto avviene all’interno della casa del Gf.

Malgioglio, grande amico di Barbara D’Urso, sarà per il secondo anno consecutivo opinionista del Grande Fratello: “Non mi piace fare la morale o il maestrino, ma sarò abbastanza aggressivo. Ai concorrenti consiglio di essere se stessi, la spontaneità alla fine è l’unica strada che paga”, ha dichiarato il cantante.

Per Iva Zanicchi, invece, si tratta di una prima assoluta: “Sarò pungente ma mai cattiva, con Malgioglio c’è una amicizia e un rapporto artistico che dura dagli anni 70. Stiamo lavorando anche a delle canzoni insieme”.

GF 2019 | Come si vota

Sono vari i sistemi di voto del Grande Fratello di quest’anno. Si può esprimere la propria preferenza, decidendo ad esempio quale concorrente mandare in nomination, attraverso la app Mediaset Play, disponibile su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale del programma (www.grandefratello.mediaset.it), al quale ci si deve registrare.

E ancora mandando un sms al numero 477.000.2. La grande novità di questa edizione numero 16 è la possibilità di votare attraverso le smart tv abilitate, accedendo alla app di Mediaset Play direttamente sintonizzandosi su Canale 5.

Grande Fratello 2019 | Streaming

Il Grande Fratello va in onda in diretta su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile 2019. Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

Per chi non potesse seguire il Grande Fratello 16 comodamente a casa, nessun problema. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.

