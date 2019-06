Governo news 3 giugno | Ultime notizie governo | Salvini | Di Maio | Conte | Aggiornamenti governo oggi

GOVERNO NEWS 3 GIUGNO – La giornata politica è segnata dall’ultimatum del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la maggioranza giallo-verde. Un ultimatum a rispondere all’Ue e allo stesso tempo a placare le tensioni sempre più forti in questa settimana post elettorale.

Il discorso di Conte – Il premier Giuseppe Conte prepara infatti il discorso agli italiani che pronuncerà nel pomeriggio del 3 giugno, dopo un lungo silenzio per evitare di pronunciarsi sulla crisi di governo. Responsabilità e dignità saranno due parole chiave (Qui la notizia).

L’ombra del voto anticipato – Il vice premier leghista Matteo Salvini, deciso a usare la forza del suo 34 per cento alle Europee, punta sui ballottaggi per valutare se far saltare il banco. “Il Governo va avanti se taglia le tasse. Con Tria abbiamo ragionato di tasse e Europa, uno choc fiscale è l’unico modo per rilanciare l’Italia”, ha detto Salvini.

Ritorno alle urne in tempi brevi. Festeggia così la Festa della Repubblica Matteo Salvini, evocando le elezioni anticipate, se le cose non andranno esattamente come dice lui.

Il Colle vigila sui conti | Governo news – L’ipotesi voto anticipato arriva anche dal Quirinale: nel tradizionale discorso del 2 giugno, per la Festa della Repubblica Sergio Mattarella ha dato uno schiaffo schiaffo ai gialloverdi: “Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti”. Il capo dello Stato vuole evitare rotture con l’Ue e il rischio dell’esercizio provvisorio.

Il Colle teme soprattutto per la stabilità economica per la crisi di governo, i mercati infatti non hanno reagito benissimo a questa settimana di incertezza: lo spread è volato a 290 punti base, valori peggiori della Grecia.

I pentastellati – Luigi Di Maio, invece, dopo la sconfitta elettorale, cerca di ricompattare il Movimento.

Governo news | L’economia – Intanto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, chiede una “riforma organica del fisco” e che qualsiasi intervento fiscale vada inserito in un quadro organico di revisione del sistema. I minibot – ha aggiunto – non una soluzione al problema del debito pubblico”.

