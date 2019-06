Fabiano Vittucci incidente stradale | Tragedia per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Fabiano Vitucci, morto domenica 2 giugno 2019 in un incidente stradale.

Il modello 29enne è deceduto in seguito a una brutta caduta dalla moto e la telecamera Go Pro che portava sul casco ha ripreso ogni istante della tragedia.

Al momento dello schianto Fabiano Vitucci si trovava su una strada di Montevarchi, a nord-ovest di Arezzo, dove viveva insieme alla nuova fidanzata.

Fabiano Vittucci incidente stradale | Cause

Grazie alla telecamera posizionata sul casco della vittima è stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente: Fabiano avrebbe cercato di superare con la sua moto due veicoli incolonnati in fila: un sorpasso molto lungo durante il quale un altro veicolo sarebbe sopraggiunto dalla corsia di senso opposto.

Il giovane non sarebbe riuscito a rientrare in tempo, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe successivamente scivolato finendo sotto un furgone che transitava sul lato opposto della carreggiata.

Per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non c’è stato nulla da fare: è morto così Fabiano Verducci, che ha partecipato due volte al programma condotto da Maria De Filippi: nel 2011, come corteggiatore di Giorgia Lucini e nel 2015 con Valentina Dallari.

L’amore, però, Fabiano lo aveva trovato lontano dalle telecamere, con una questa nuova compagna con cui era recentemente andato a vivere.

