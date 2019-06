Europei Under 21 2019 | Italia | San Marino | Gironi | Calendario | Biglietti | Dove si gioca | Albo d’oro

EUROPEI UNDER 21 – Dal 16 al 30 giugno 2019 Italia e San Marino ospiteranno gli Europei Under 21 2019. La ventiduesima edizione della competizione si giocherà in sei città differenti: Bologna (Stadio Renato Dall’Ara), Reggio Emilia (Mapei Stadium Stadio Città del Tricolore), Cesena (Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena), Trieste (Stadio Nereo Rocco), Udine (Dacia Arena Stadio Friuli) e Serravalle (San Marino Stadium).

Europei che determineranno le squadre qualificate al torneo di calcio maschile ai prossimi Giochi Olimpici, in programma a Tokyo nel 2020. Chi riuscirà a strappare il titolo alla Germania campione in carica?

Di seguito tutte le informazioni sul torneo:

Europei Under 21 2019 | Le nazionali in gara

Agli Europei Under 21 2019 non partecipa San Marino. Una particolarità visto che ospiterà alcune delle partite. L’Italia è invece qualificata di diritto. Mancheranno Olanda e Portogallo, eliminate sul più bello. Presente invece la sorpresa Austria. Ritornano a tanti anni di distanza Francia, Croazia, Romania e Polonia.

Ma quali sono le squadre qualificate agli Europei Under 21 2019? In tutto sono 12. Ecco l’elenco completo:

Italia (paese ospitante)

Spagna

Francia

Inghilterra

Serbia

Germania

Croazia

Danimarca

Belgio

Romania

Polonia (qualificata ai Play-off)

Austria (qualificata ai Play-off e esordiente)

Europei Under 21 2019 | Gironi

Il 23 novembre 2018 a Bologna sono stati sorteggiati i gironi di Euro 2019 Under 21. Ad estrarre le palline, il campione del Mondo Andrea Pirlo, ambasciatore della competizione. Ma quali sono i gironi degli Europei Under 21? Eccoli:

GIRONE A

Italia

Spagna

Polonia

Belgio

GIRONE B

Germania

Danimarca

Serbia

Austria

GIRONE C

Inghilterra

Francia

Romania

Croazia

Europei Under 21 2019 | Girone Italia

L’Italia è stata inserita nel Girone A con Spagna, Polonia e Belgio. Un gruppo ostico per gli azzurrini. La partita d’esordio (il 16 giugno 2019 a Bologna) sarà contro i vicecampioni spagnoli che ci eliminarono in semifinale nel 2017. Le altre due sfide: il 19 contro i polacchi sempre a Bologna e il 22 contro il Belgio a Reggio Emilia. L’obiettivo? È ovviamente il primo posto che manda in semifinale (oltreché alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ma tra le “magnifiche quattro” avanzerà anche la miglior seconda dei tre gironi.

GIRONE A

Italia

Spagna

Polonia

Belgio

Europei Under 21 2019 | Convocati Italia

Il Ct dell’Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha diramato una lista di 26 pre-convocati per il pre-ritiro in vista degli Europei che si giocheranno in Italia e San Marino.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (SPAL), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).

La lista finale comprenderà 23 giocatori, e potrebbe vedere l’inserimento di 8 elementi fra Nazionale maggiore, che disputerà le gare di qualificazione ad Euro 2020, e l’Italia Under 20, impegnata nei Mondiali in Polonia. Chi dovrebbe arrivare? Dalla squadra di Mancini: Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa e Kean. Dagli Azzurrini di Nicolato: Luca Pellegrini.

Europei Under 21 2019 | Calendario | Date e orari partite

Si parte domenica 16 giugno, si chiude domenica 30 giugno. La prima partita sarà Polonia-Belgio, poi l’Italia (contro la Spagna) e via via tutte le altre. Dopo la fase a gironi, le semifinali e la finale ad Udine. Ecco il calendario completo dell’Europeo:

Fase a gironi, 1 giornata

Domenica 16 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 18.30 – Girone A: Polonia-Belgio

Domenica 16 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Spagna

Lunedì 17 giugno 2019, Trieste, ore 18.30 – Girone B: Serbia-Austria

Lunedì 17 giugno 2019, Udine, ore 21.00 – Girone B: Germania-Danimarca

Martedì 18 giugno 2019, Serravalle, ore 18.30 – Girone C: Romania-Croazia

Martedì 18 giugno 2019, Cesena, ore 21.00 – Girone C: Inghilterra-Francia

Fase a gironi, 2 giornata

Mercoledì 19 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 18.30 – Girone A: Spagna-Belgio

Mercoledì 19 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Polonia

Giovedì 20 giugno 2019, Udine, ore 18.30 – Girone B: Danimarca-Austria

Giovedì 20 giugno 2019, Trieste, ore 21.00 – Girone B: Germania-Serbia

Venerdì 21 giugno 2019, Cesena, ore 18.30 – Girone C: Inghilterra-Romania

Venerdì 21 giugno 2019, Serravalle, ore 21.00 – Girone C: Francia-Croazia

Fase a gironi, 3 giornata

Sabato 22 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21.00 – Girone A: Belgio-ITALIA

Sabato 22 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: Spagna-Polonia

Domenica 23 giugno 2019, Udine, ore 21.00 – Girone B: Austria-Germania

Domenica 23 giugno 2019, Trieste, ore 21.00 – Girone B: Danimarca-Serbia

Lunedì 24 giugno 2019, Serravalle, ore 21.00 – Girone C: Croazia-Inghilterra

Lunedì 24 giugno 2019, Cesena, ore 21.00 – Girone C: Francia-Romania

Semifinali

Mercoledì 27 giugno 2019, Bologna, ore 18.00 – Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B o C o prima Gruppo C (19)

Mercoledì 27 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21,00 – Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A o prima Gruppo C (20)

Finale Europei Under 21

Domenica 30 giugno 2019, Udine, ore 20.45 – (19) vs (20)

Europei Under 21 2019 | Regolamento

Qual è il regolamento degli Europei Under 21? La Uefa ha confermato lo stesso regolamento dell’ultima edizione: fase a gironi seguita da una fase ad eliminazione diretta a partita secca costituita da semifinali e finale.

Le dodici squadre partecipanti sono divise in tre gruppi da quattro squadre ciascuna. Il primo posto vale la qualificazione alle semifinali. Il quarto posto viene attribuito alla migliore seconda classificata.

Come si stabilisce quale sarà la migliore seconda? I criteri per decidere la migliore seconda classificata sono basati prima di tutto sulla miglior differenza reti, poi sui gol segnati e lo scontro diretto.

Qualora la classifica avulsa dovesse conservare una parità di punteggio, si procederebbe con sorteggio o lo scontro diretto.

La fase finale ad eliminazione diretta sarà a partita secca. In caso di parità nei tempi regolamentari: tempi supplementari e poi calci di rigore.

Europei Under 21 2019 | Streaming e diretta tv: dove vedere la competizione live

Le partite degli Europei Under 21 2019 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro (gratis) sul digitale terrestre. Quali canali? Rai 1 HD, Rai Sport 1 e Rai Sport 1 HD, visibili anche su Sky sui canali 5001, 5501 e 227.

Le partite saranno visibili anche in live streaming gratis tramite la piattaforma (gratuita, previa registrazione mail o social network) RaiPlay.it. Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare la sezione dirette. La piattaforma permette di seguire i programmi Rai tramite pc, tablet e smartphone.

Europei Under 21 2019 | Pronostico | Favorite

L’Italia ha ottime chance di vittoria. La squadra di Gigi Di Biagio è infatti tra le favorite per il trionfo finale ma portare a casa il trofeo non sarà affatto semplice. Le favorite assolute restano la Spagna, che ha vinto tanto negli ultimi dieci anni, i campioni in carica della Germania, l’Inghilterra, piena di giocatori importanti, e la Francia che continua a sfornare talenti ogni anno.

Outsider: Belgio, Danimarca, Serbia e Croazia.

Europei Under 21 2019 | Albo d’oro

L’albo d’oro del Campionato europeo di calcio Under 21 vede in testa l’Italia che ha vinto 5 edizioni (su 7 finali disputate) davanti alla Spagna con 4. L’ultima edizione vinta dagli Azzurrini però risale al 2004, quando in Germania superarono in finale il Montenegro con un 3-0. Gol di Bovo, De Rossi e Gilardino.

1978 Jugoslavia

1980 URSS

1982 Inghilterra

1984 Inghilterra

1986 Spagna

1988 Francia

1990 URSS

1992 Italia

1994 Italia

1996 Italia

1998 Spagna

2000 Italia

2002 Repubblica Ceca

2004 Italia

2006 Olanda

2007 Olanda

2009 Germania

2011 Spagna

2013 Spagna

2015 Svezia