EUROPEI UNDER 21 2019 ITALIA – Il 16 giugno parte l’Europeo Under 21. Ad ospitare la competizione San Marino e Italia. Le partite si giocheranno a Bologna (Stadio Renato Dall’Ara), Reggio Emilia (Mapei Stadium Stadio Città del Tricolore), Cesena (Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena), Trieste (Stadio Nereo Rocco), Udine (Dacia Arena Stadio Friuli) e Serravalle (San Marino Stadium).

Ma come ci arriva l’Italia? Qual è il suo girone? E il calendario? Ecco tutte le informazioni sulla squadra di Gigi Di Biagio:

Europei Under 21 2019 Italia | Girone

L’Italia è stata inserita nel Girone A con Spagna, Polonia e Belgio. Un gruppo ostico per gli azzurrini. La partita d’esordio (il 16 giugno 2019 a Bologna) sarà contro i vicecampioni spagnoli che ci eliminarono in semifinale nel 2017.

GIRONE A

Italia

Spagna

Polonia

Belgio

Europei Under 21 2019 Italia | I convocati di Gigi Di Biagio

Il Ct dell’Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha diramato una lista di 26 pre-convocati per il pre-ritiro in vista degli Europei che si giocheranno in Italia e San Marino.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (SPAL), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).

La lista finale comprenderà 23 giocatori, e potrebbe vedere l’inserimento di 8 elementi fra Nazionale maggiore, che disputerà le gare di qualificazione ad Euro 2020, e l’Italia Under 20, impegnata nei Mondiali in Polonia. Chi dovrebbe arrivare? Dalla squadra di Mancini: Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa e Kean. Dagli Azzurrini di Nicolato: Luca Pellegrini.

Europei Under 21 2019 Italia | Il calendario degli azzurrini

Ecco il calendario dell’Italia agli Europei Under 21:

Fase a gironi, 1 giornata

Domenica 16 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Spagna

Fase a gironi, 2 giornata

Mercoledì 19 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Polonia

Fase a gironi, 3 giornata

Sabato 22 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21.00 – Girone A: Belgio-ITALIA

Semifinali

Mercoledì 27 giugno 2019, Bologna, ore 18.00 – Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B o C o prima Gruppo C (19)

Mercoledì 27 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21,00 – Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A o prima Gruppo C (20)

Finale Europei Under 21

Domenica 30 giugno 2019, Udine, ore 20.45 – (19) vs (20)

Europei Under 21 2019 Italia | Pronostico

L’Italia arriva all’Europeo come una delle favorite. Gigi Di Biagio può infatti contare su un’ottima squadra, piena di talenti. Squadra che potrebbe salire ulteriormente di livello se verrà integrata con i “big” della Nazionale maggiore e con Luca Pellegrini dell’Under 20. Gli azzurrini però dovranno vedersela con delle rivali di tutto rispetto. In primis la Spagna e la Germania. Attenzione però anche all’Inghilterra e alla Francia.