Europei Under 21 2019 gironi | Calendario | Partite | Italia

EUROPEI UNDER 21 2019 GIRONI – Dal 16 al 30 giugno 2019 in Italia e San Marino si giocano gli Europei Under 21 2019. Competizione a cui – curiosamente – nonostante sia un Paese ospitante, non partecipa la squadra di San Marino. L’Italia è qualificata di diritto. Mancano invece Olanda e Portogallo, eliminate sul più bello. Presente poi la sorpresa Austria.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUGLI EUROPEI UNDER 21 2019

Questo l’elenco completo delle squadre partecipanti:

Italia (paese ospitante)

Spagna

Francia

Inghilterra

Serbia

Germania

Croazia

Danimarca

Belgio

Romania

Polonia (qualificata ai Play-off)

Austria (qualificata ai Play-off e esordiente)

TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’ITALIA

Europei Under 21 2019 Gironi

Il 23 novembre 2018 a Bologna sono stati sorteggiati i gironi di Euro 2019 Under 21. Ad estrarre le palline, il campione del Mondo Andrea Pirlo, ambasciatore della competizione. Ma quali sono i gironi degli Europei Under 21 2019? Vediamoli insieme:

GIRONE A

Italia

Spagna

Polonia

Belgio

GIRONE B

Germania

Danimarca

Serbia

Austria

GIRONE C

Inghilterra

Francia

Romania

Croazia

Europei Under 21 2019 Gironi | Calendario

Ecco il calendario completo:

Fase a gironi, 1 giornata

Domenica 16 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 18.30 – Girone A: Polonia-Belgio

Domenica 16 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Spagna

Lunedì 17 giugno 2019, Trieste, ore 18.30 – Girone B: Serbia-Austria

Lunedì 17 giugno 2019, Udine, ore 21.00 – Girone B: Germania-Danimarca

Martedì 18 giugno 2019, Serravalle, ore 18.30 – Girone C: Romania-Croazia

Martedì 18 giugno 2019, Cesena, ore 21.00 – Girone C: Inghilterra-Francia

Fase a gironi, 2 giornata

Mercoledì 19 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 18.30 – Girone A: Spagna-Belgio

Mercoledì 19 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Polonia

Giovedì 20 giugno 2019, Udine, ore 18.30 – Girone B: Danimarca-Austria

Giovedì 20 giugno 2019, Trieste, ore 21.00 – Girone B: Germania-Serbia

Venerdì 21 giugno 2019, Cesena, ore 18.30 – Girone C: Inghilterra-Romania

Venerdì 21 giugno 2019, Serravalle, ore 21.00 – Girone C: Francia-Croazia

Fase a gironi, 3 giornata

Sabato 22 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21.00 – Girone A: Belgio-ITALIA

Sabato 22 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: Spagna-Polonia

Domenica 23 giugno 2019, Udine, ore 21.00 – Girone B: Austria-Germania

Domenica 23 giugno 2019, Trieste, ore 21.00 – Girone B: Danimarca-Serbia

Lunedì 24 giugno 2019, Serravalle, ore 21.00 – Girone C: Croazia-Inghilterra

Lunedì 24 giugno 2019, Cesena, ore 21.00 – Girone C: Francia-Romania

Semifinali

Mercoledì 27 giugno 2019, Bologna, ore 18.00 – Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B o C o prima Gruppo C (19)

Mercoledì 27 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21,00 – Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A o prima Gruppo C (20)

Finale Europei Under 21

Domenica 30 giugno 2019, Udine, ore 20.45 – (19) vs (20)