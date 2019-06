Caso-Prati, lo sfogo su Instagram di Eliana Michelazzo: “Eliana ha solo paura”

Eliana Michelazzo sfogo Instagram | Il caso-Prati, che da fine marzo invade le pagine di cronaca rosa dei maggiori quotidiani italiani, non ha travolto solo l’ex soubrette sarda. Molte altre persone sono implicate nell’intricata vicenda fra Pamela Prati e il suo “fidanzato”, in realtà mai esistito, Mark Caltagirone. (Qui la ricostruzione di TPI del Prati-gate)

Fra queste, c’è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eliana Michelazzo, già agente di Pamela Prati insieme a Pamela Perricciolo. Più volte invitata in trasmissione a Live – Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo si è spesso lasciata andare a sfoghi e dichiarazioni in diretta. L’ex agente di Pamela Prati sostiene di essere stata vittima di plagio (Pamela Prati afferma esattamente la stessa cosa).

In una storia su Instagram ora non più visibile, Eliana Michelazzo ha voluto ribadire il concetto con un lungo post scritto su sfondo nero, nel cuore della notte.

L’ex agente di Pamela Prati parla in terza persona: “Eliana si preoccupava, si sentiva in colpa, Eliana era controllata”, ha scritto la quarantenne.

E ancora: “Eliana aveva indicazioni giornaliere e serali, Eliana doveva dire cavolate perché era obbligata”.

La nenia prosegue sugli stessi toni, ripetitiva, come un disperato tentativo di giustificarsi, con quella terza persona che sembra suggerire: “Non era io che facevo quelle cose, ma un’altra persona”.

Lo sfogo si conclude con l’ammissione: “Eliana ha solo paura”. L’ex agente di Pamela Prati non fa che ripetere di essere stata manipolata e di sentirsi tradita dalle ex amiche, Pamela Perricciolo e Pamela Prati.

Intanto, mercoledì scorso Pamela Prati è stata ospite alla trasmissione di Chi l’ha visto per parlare di “truffe romantiche”, una problematica apparentemente più diffusa di quanto si possa immaginare.

