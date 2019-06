Discorso Conte | Conferenza stampa oggi | Crisi governo | Lega M5s

DISCORSO CONTE – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rompe il silenzio e annuncia che nel pomeriggio terrà a Palazzo Chigi un discorso [qui dove e quando vederlo] nel corso del quale dirà “cose importanti”.

Le parole del premier sono particolarmente attese e si crede che il contenuto del suo discorso sarà decisivo per il futuro del Governo da lui guidato [qui le ultime notizie sulla politica italiana].

DISCORSO CONTE | LA DIRETTA

Discorso Conte | L’annuncio

Conte ha annunciato l’inizio del suo intervento per le ore 18.15, quando prenderà il via una conferenza stampa nella sala dei Galeoni: il suo messaggio sarà trasmesso anche in diretta streaming via Facebook.

L’obiettivo del premier è di evitare una crisi tra Movimento 5 Stelle e Lega. Per ora tutto quello che si sa è che il premier ha “alcune cose importanti da dire a tutti voi”.

Discorso Conte | Dove vederlo in diretta tv e live streaming | Conferenza stampa

Il discorso del premier Conte durante la conferenza stampa indetta per oggi pomeriggio può essere seguito sui canali SkyTg24, Rai News 24 a partire dalle ore 18.15.

Se non si ha a disposizione una televisione, il discorso del premier Giuseppe Conte può comunque essere seguito tramite i canali social: il presidente del Consiglio ha infatti annunciato che la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sul suo profilo Facebook; sul sito di SkyTg24; su SkyGO (piattaforma riservata agli abbonati Sky); e su RaiPlay.it.

Discorso Conte | Anticipazioni | Cosa dirà

Il discorso di Conte del 3 giugno, ad un anno dalla formazione del Governo da lui guidato, arriva dopo ore di silenzio ma soprattutto dopo una settimana particolarmente difficile a livello politico e caratterizzata da un botta e risposta ancora più acceso del solito tra li alleati.

Stasera il discorso di Conte: “Dirò cose importanti”

Stando a quanto emerso a poche ore dall’intervento, le due parole chiave del discorso di Conte saranno “responsabilità” e “dignità”. Il capo dell’esecutivo, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe anche lanciato una sorta di ultimatum a Salvini e Di Maio per avere mani libere per trattare con l’Unione europea sul fronte economico.

Oggi il discorso di Conte: cosa dirà oggi il Premier?

“Devo avere i margini per trattare con l’Ue o lascio”: questa la sintesi del ragionamento attribuito al presidente del Consiglio secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni che si rincorrono da ore.

Di “cose importanti da dire”, si parla nel messaggio che Conte ha pubblicato sui suoi canali social per dare notizia della conferenza stampa.

“Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook”, è stato il messaggio pubblicato su Twitter il capo del governo giallo-verde.

Un messaggio dello stesso tenore è comparso anche sul sito ufficiale del Governo italiano.

Discorso di Conte | Le reazioni

Se il premier Conte sta cercando di rimettere insieme i pezzi di un Governo che sembra sul punto di crollare, non si può dire che la Lega stia facendo lo stesso.

Alla vigilia del messaggio del premier gli esponenti della Lega continuano infatti a parlare di scioglimento dell’Esecutivo e di ritorno anticipato alle urne. Uno scenario che, stando ai risultati del Carroccio alle elezioni europee, porterebbe con molta probabilità a un Governo in cui la Lega avrebbe la maggioranza.

Una prospettiva invece molto poco allettante per i 5 Stelle, che continuano a perdere consenso tra gli elettori, sempre più delusi dalle politiche portate avanti dalla componente pentastellata del Governo.

“Auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell’idea che la campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare”, è stato il commento del ministro Gian Marco Centinaio.

“Il premier deve ricominciare a far parlare la politica, e soprattutto i due contraenti del contratto, di cose concrete”.

Da parte della Lega “c’è la buona volontà, ma se non ci dovessero essere le condizioni, se non si riesce a mettersi d’accordo, non vedo alternativa a elezioni”, ha aggiunto Centinaio.

Discorso Conte | Consiglio dei ministri

Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno il premier sarà in Vietnam in visita ufficiale, ma il ministro dell’Interno Salvini ha chiesto nuovamente un consiglio dei ministri per discutere di temi importanti come la flat tax, autonomia e il decreto sicurezza bis.

Il vicepremier leghista in particolare ha indicato venerdì 7 giugno come data possibile. “Finalmente sarà approvato il decreto sicurezza bis contro scafisti, camorristi, spacciatori, teppisti da stadio”, ha detto il ministro.

Al di là delle riforme, il prossimo Consiglio dei ministri (tanto rimandato in attesa del risultato delle elezioni europee) potrebbe essere il momento della resa dei conti tra i due vicepremier.

Discorso Conte | Scontro tra gli alleati

L’aria tra Salvini e Di Maio non è mai stata così tesa e la crisi di Governo, quella finale, sembra davvero alle porte e il compito di mediatore che il premier Conte si è assunto non sarà semplice da portare a termine.

Ultimo motivo di scontro tra i due alleati di Governo è lo scontro avvenuto il 2 giugno a Venezia tra una nave da crociera una seconda imbarcazione.

Ad alzare la tensione anche le ultime parole pronunciate dal presidente della Camera Roberto Fico. L’esponente del Movimento ha dedicato la giornata del 2 giungo ai migranti, affermazione che hanno trovato l’opposizione non solo di Salvini, come era prevedibile, ma anche di Di Maio.

“Si tratta di una sua opinione”, è stato il commento del leader politico dei 5 Stelle, che ha subito preso le distanze da Fico per non rendere ancora più profonda la crisi con la Lega.