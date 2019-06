Conferenza stampa Conte diretta LIVE | Oggi | 3 giugno | Discorso | Crisi di Governo

CONFERENZA STAMPA CONTE DIRETTA LIVE – Oggi pomeriggio, 3 giungo 2019, alle ore 18.15 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si prensenterà in conferenza stampa a Palazzo Chigi [qui dove e quando vederlo]. TPI seguirà LIVE il discorso del premier.

Conferenza stampa Conte diretta live | Dove vederla in tv e live streaming

Il discorso del premier Conte può essere seguito sui canali SkyTg24 e Rai News 24 dalle ore 18.15.

Se non si ha a disposizione una televisione, la conferenza stampa con il discorso del premier Giuseppe Conte può comunque essere seguito tramite i canali social: il presidente del Consiglio ha infatti annunciato che la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sui suoi canali social. Oppure sul sito di SkyTg24, RaiPlay.it e SkyGo.

Conferenza stampa Conte diretta live | Le indiscrezioni sul discorso

Il premier del Consiglio ha annunciato la conferenza stampa di oggi, 3 giugno, in un momento di particolare crisi tra gli alleati di Governo. Da giorni i rapporti tra il vicepremier leghista e l’omologo 5 Stelle sono molto tesi, con la Lega che continua a parlare di elezioni anticipate.

Salvini d’altro canto ha chiesto nuovamente di stabilire una data per il prossimo Consiglio dei ministri, così da discutere di decreto sicurezza bis e autonomie, due misure che il Carroccio vuole far approvare nel minor tempo possibile.

Il premier è quindi chiamato ancora una volta a mediare tra i due vicepremier per evitare che la crisi si traduca in una rottura definitiva e che il Governo giunga alla sua fine a un anno esatto dalla sua formazione.

“Auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell’idea che la campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare”, è stato il commento del ministro Gian Marco Centinaio.

“Il premier deve ricominciare a far parlare la politica, e soprattutto i due contraenti del contratto, di cose concrete”.

Da parte della Lega “c’è la buona volontà, ma se non ci dovessero essere le condizioni, se non si riesce a mettersi d’accordo, non vedo alternativa a elezioni”, ha aggiunto Centinaio.

Conferenza stampa Conte diretta live | Le reazioni

Se il premier Conte sta cercando di rimettere insieme i pezzi di un Governo che sembra sul punto di crollare, non si può dire che la Lega stia facendo lo stesso.

Alla vigilia del messaggio del premier gli esponenti della Lega continuano infatti a parlare di scioglimento dell’Esecutivo e di ritorno anticipato alle urne. Uno scenario che, stando ai risultati del Carroccio alle elezioni europee, porterebbe con molta probabilità a un Governo in cui la Lega avrebbe la maggioranza.

Una prospettiva invece molto poco allettante per i 5 Stelle, che continuano a perdere consenso tra gli elettori, sempre più delusi dalle politiche portate avanti dalla componente pentastellata del Governo.