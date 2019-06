La toccante confessione di Chiara Ferragni sulla maternità

Chiara Ferragni maternità confessione | Chiara Ferragni rivela sui social un lato inedito di sé. Non opposto all’immagine che è solita mostrare, ma complementare: il lato cioè più insicuro e più autocritico che ogni donna -e ogni uomo- in certa misura hanno.

In un lungo post su Instagram pubblicato dall’aereo che la portava da Roma a Los Angeles, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia dà sfogo alle sue più profonde insicurezze di neo-mamma: “Ci sono momenti, come questo, in cui non mi sento la miglior madre possibile”, scrive.

Ecco la traduzione completa del lungo post:

“Mi trovo sul volo da Los Angeles a Roma e un sentimento di incompletezza mi sta perseguitando. I prossimi giorni saranno incredibilmente pieni e importanti per la mia carriera: sono nel mezzo degli shooting per un’importante campagna internazionale, sto presentando ufficialmente la mia collezione di makeup, Lancome by Chiara Ferragni e fra poco vedrò la seconda parte del mio documentario.

So già che sarò sopraffatta dalla felicità e fiera dei risultati che ho raggiunto in questi giorni. Ciò che all’inizio della mia carriera sembrava impossibile perfino nei miei sogni più sfrenati, ora è diventato la mia routine lavorativa, e ciò mi rende piena di gioia.

Eppure, ci sono momenti, come questo, in cui non mi sento la miglior madre possibile, o la migliore moglie, perché il mio lavoro mi tiene così spesso lontana dalla mia famiglia.

Chiara Ferragni maternità confessione | So che non vorrei mai essere una mamma che sta sempre in casa (il lavoro più difficile del mondo), né mai potrei rinunciare al mio lavoro che mi fa sentire realizzata come donna più di ogni altra cosa, e do più importanza alla qualità del tempo speso con i propri cari che alla quantità, eppure…

Perché questa sensazione? Quando so bene di stare facendo il mio meglio per essere una donna in carriera, una mamma, una moglie, una sorella e un’amica?

Ho promesso a me stessa di essere sempre vera sui social media e di non mostrare solo la parte migliore della mia vita, perché credo sia davvero importante parlare pubblicamente anche delle mie fragilità, dei miei dubbi, del mio modo di affrontare le cose.

E questo è uno di quei momenti, e se capita a me, sono sicura che capiti anche a molti di voi. Quindi, cosa sto cercando di dire con questo lunghissimo post? Che va bene così. Che nessuno di noi è invincibile e quella sensazione di non stare facendo abbastanza o non stare facendo bene è perfettamente normale.

Che la vita è fatta di piccoli momenti come questo (proprio come mi ricorda il mio tatuaggio sulla mano destra) e tutti noi dovremo far fronte a folli sbalzi di umore e periodi complicati.

Che nessuno è completamente risolto e ognuno di noi deve imparare come nuotare fra le proprie insicurezze, perché quelle figlie di puttana non ci facciano affogare.

Chiara Ferragni maternità confessione | Ecco allora un promemoria per me stessa e per tutti voi: sii gentile con te stesso e non smettere mai di dirti quanto sei forte. Perdona te stesso per tutti gli errori che hai fatto lungo la strada. Per tutte le cose buone successe a te o grazie a te, sussurra al tuo cuore grandi congratulazioni.

Concentrati sull’insieme della tua vita, e non sempre sui singoli problemi. Fai una lista delle cose che non ti piacciono del tuo modo di comportarti e cerca di cambiarle passo dopo passo. Cerca di realizzare la migliore versione di te stesso, che non è una persona perfetta, ma qualcuno di cui puoi sempre essere fiero.

Godi di ogni momento di cui la vita ti dà esperienza e ama con ogni parte della tua mente e del tuo corpo.

Scrivere tutto questo per me è terapeutico e spero che darà conforto anche a qualcuno di voi. E al ragazzo che mi ha riconosciuta oggi all’aeroporto e ha cercato di aiutarmi perché mi ha vista piangere, grazie”.

