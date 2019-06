Il primo anno da Ad di Chiara Ferragni: “Un successo. Un bonus ai miei preziosi collaboratori”

Chiara Ferragni bonus dipendenti

Chiara Ferragni ringrazia i suoi collaboratori. il 2018 è stato senza ombra di dubbio l’anno della fashion blogger di Cremona. Non solo la nascita del piccolo Leone a marzo e lo straordinario matrimonio il 1 settembre, il successo enorme di Chiara Ferragni si conta anche nei risultati economici della influencer.

Successo reso possibile anche e soprattutto grazie alle persone che lavorano con lei, che la sostengono e la aiutano sul lavoro e nella vita. Per questo la fashion blogger ha deciso di ringraziare tutti con un regalo speciale. Come si legge in un comunicato stampa di TBS (The Blonde Salad), la società fondata e guidata dall’amministratore delegato Chiara Ferragni, “visti gli ottimi risultati relativi al bilancio 2018, ha deciso di destinare un bonus ai propri dipendenti”.

La società rappresenta l’imprenditrice digitale, ma anche la sorella Valentina, anche lei fashion blogger, il glam artist Manuel Mameli, la madre Marina Di Guardo e l’altra sorella Francesca. Ma non solo: TBS gestisce anche il blogazine e l’e-store integrato Theblondesalad.com. Il 2018 è stato un anno pazzesco per la società. È stato il primo sotto la gestione del nuovo management e ha segnato subito dei goal importanti, all’insegna della crescita dei ricavi e della redditività.

Un risultato eccezionale che la fashion blogger ha voluto condividere con tutte le persone che lavorano nella sua società. Come? Con un bonus di 3400 euro per il mese di giugno.

“Il successo è sempre frutto di un lavoro di squadra e per tale motivo va condiviso con tutto il team”, ha detto Chiara Ferragni. “Il 2018 è stato il primo anno sotto la nuova gestione manageriale, il mio primo anno in qualità di amministratore delegato. I risultati raggiunti sono stati incredibili e frutto di una nuova struttura aziendale più snella ed efficiente. Oggi i nostri obiettivi a cinque anni sono stati stabiliti e condivisi con tutti i dipendenti. Non è un caso se anche per il futuro la parola d’ordine resta: Never stop”.

Se il 2018 è stato un grande anno per Ferragni&Co., il 2019 si candida a essere ancora migliore. Prima il lancio di Beauty Bites, poi la Live Beauty Masterclass tenuta dalla stessa influencer e dal suo fidato make up artist Manuele Mameli. L’evento, fortunatissimo, ha visto l’adesione di oltre 1400 persone.

