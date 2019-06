Venezia, incidente al porto: scontro tra una nave da crociera e un battello

Venezia nave crociera | Incidente | Oggi | 2 giugno | Msc opera | Nave crociera | Battello

NAVE VENEZIA INCIDENTE MSC OGGI – Questa mattina, 2 giugno 2019, una nave da crociera della Msc all’altezza del canale della giudecca ha perso il controllo, probabilmente a causa di un black out, ed ha sbattuto contro un battello gran turismo, il River Countess, che aveva a bordo 130 persone. L’incidente è avvenuto nel porto di Venezia.

Venezia nave crociera | Turiste

Aggiornamento alle 13.35

4 ferite sono turiste straniere – Sono 4 turiste straniere, di età tra i 67 e 72 anni, le persone rimaste ferite nell’incidente tra la nave di Msc e un battello fluviale, a Venezia. Di queste, una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – spiega la direzione dell’Usl – sono una neozelandese e due australiane; una di loro, una 67enne, è in condizioni un po’ più serie, e viene valutata dai medici. Non sono gravi; hanno subito traumi ortopedici, cadendo o fuggendo a a terra al momento dello scontro.

Si tratta, secondo le prime ricostruzioni, di uno dei battelli gran turismo che risalgono il Brenta per il tour delle ville venete. A quanto si apprende, la ‘Opera’ era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio.

Aggiornamento alle 11.00

Secondo le prime informazioni raccolte, nell’impatto alcune persone sarebbero finite in acqua. Oggi 2 giugno il porto di Venezia era pieno di imbarcazioni per via del tradizionale appuntamento dello sposalizio del mare.

Al momento risultano ferite in modo lieve cinque persone: quattro erano a bordo del battello, una sulla Msc. Quattro di loro sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce la nazionalità dei contusi.

Sul posto è giunto prontamente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha commentato: “È l’ennesima dimostrazione che non è più pensabile che nel canale della Giudecca debbano passare le grandi navi. L’abbiamo detto da otto anni, e chiediamo immediatamente l’apertura del Vittorio Emanuele (il canale alternativo per l’arrivo in marittima, ndr)”.

“L’incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo”. Ha commentato su twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

Venezia nave crociera | incidente | Cause

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente di questa mattina al porto di Venezia: i rimorchiatori non sarebbero riusciti a contrastare lo scarrocciamento (il trascinamento dovuto alla corrente) della nave da crociera Msc, che è finita così contro il battello e la banchina nella zona di San Basilio-Zattere.

Tra le ipotesi vagliate in queste prime ore, un black out della nave da crociera o quella della rottura di un cavo del traino. La grande nave all’impatto ha suonato per dieci minuti la sirena.

“La nave di Msc aveva un’avaria al motore, segnalata subito dal comandante. Il motore era bloccato, ma in spinta, perché la velocità aumentava, come confermano i tracciati Ais”. A dirlo all’ANSA è Davide Calderan, presidente della “Rimorchiatori Uniti Panfido”, la società che stava guidando la ‘Opera’ all’arrivo in marittima, prima dell’incidente.

