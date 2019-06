Stasera in tv 2 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Che tempo che fa | NCIS | Verona-Cittadella | New Amsterdam

STASERA IN TV 2 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 2 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 2 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

Ultima puntata della stagione per Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio finito al centro delle polemiche. Dal prossimo anno, infatti, il conduttore si trasferirà su Rai 2. (QUI LE ANTICIPAZIONI)

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Il dono

21:50 – F.B.I. – Crisi d’identità – Una nuova alba

23:30 – La Domenica Sportiva Estate

Due serie tv tra le più amate dal pubblico oggi 2 giugno 2019 su Rai 2: prima NCIS, a seguire F.B.I. – Crisi d’identità – Una nuova alba

Stasera in tv 2 giugno | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Che ci faccio qui

21:00 – Calcio. Campionato Italiano Serie B 2018 / 19 Play off – Finale di ritorno Verona – Cittadella

Ultimo appuntamento con la Serie B: oggi a Verona i playoff di ritorno tra Hellas e Cittadella in diretta su Rai 3. Si parte dal 2-0 per il Cittadella dell’andata. In palio la Serie A

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – PENSAVO FOSSE AMORE: …INVECE ERA UN CALESSE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – PENSAVO FOSSE AMORE: …INVECE ERA UN CALESSE – 2 PARTE

Su Rete 4 stasera va in onda Pensavo fosse amore… invece era un calesse. Un grande classico di Massimo Troisi. Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento. Tomaso e’ troppo pigro, dice lei che intanto inizia una relazione con un altro, un certo Enea (Messeri). Il povero Tomaso riesce ad averla vinta. Cominciano di nuovo i preparativi, ma questa volta e’ lui a farsi cogliere dai dubbi.

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

21:23 – NEW AMSTERDAM – COME PREVISTO – 1aTV

22:15 – NEW AMSTERDAM – QUESTA NON E’ LA FINE – 1aTV

23:06 – NEW AMSTERDAM – LUNA – 1aTV

Su Canale 5 va in onda la serie tv di successo New Amsterdam. Max riceve una pessima notizia e ne rimane sconvolto. Per reazione, aggredisce Reynolds ritenendolo direttamente responsabile del decesso dell’agente McNeil.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

21:20 – UNA NOTTE DA LEONI – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – UNA NOTTE DA LEONI – 2 PARTE

Su Italia 1 un film già divenuto un classico amatissimo: Una notte da leoni.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

Nuovo appuntamento con la cronaca la politica e l’informazione di Non è l’Arena, il format condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv 2 giugno | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Sky Calcio prepartita (diretta)

21:00 – La Notte dei Re (diretta)

22:35 – Sky Calcio postpartita (diretta)

Su Tv8 spazio alla Notte dei Re, in diretta dal Foro Italico di Roma. Un evento unico in cui i re del calcio mondiale si sfideranno per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù. Da una parte la squadra di Francesco Totti; dall’altra quella di Luis Figo.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Come ti divento bella

23:05 – Catch-22

Su Sky Cinema 1 Come ti divento bella, commedia americana del 2017. Renè è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un’azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell’azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Rene’e ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non e’ quello che le riviste patinate identificano come “innegabilmente bella”.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda La notte dei Re, in diretta dal Foro Italico di Roma. Un evento unico in cui i re del calcio mondiale si sfideranno per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù. Da una parte la squadra di Francesco Totti; dall’altra quella di Luis Figo.

Stasera in tv 2 giugno | Sky Uno

20:05 – E poi c’è Cattelan

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Mollo tutto e cambio vita

Sky Uno trasmette il classico appuntamento con Bruno Barbieri e i 4 hotel.