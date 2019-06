Oroscopo di oggi 2 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 2 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 2 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 2 giugno 2019

Amici dell’Ariete, è il momento di prendervi le vostre responsabilità, in particolare in un rapporto interpersonale da recuperare.

Ammettete i vostri errori e fatevi un esame di coscienza. Approfittate della domenica e del giorno di festa per fare nuovi incontri.

Cari Toro, la Luna nel segno vi dà la giusta carica e determinazione per fare bene, soprattutto in amore.

Se un rapporto non vi soddisfa più, valutate l’opzione di chiuderlo definitivamente.

Oroscopo di oggi 2 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, per chi è single è una giornata da incorniciare. Per chi è in coppia, fate qualcosa per riaccendere la passione.

Siete un po’ scontrosi e tesi. Tenete a freno la lingua se non volete risultare scontrosi e inimicarvi tutti.

Cari Cancro, Venere in Toro vi spinge a dare un taglio netto a una relazione che non funziona più. Date invece spazio a nuovi incontri e a rapporti più fruttuosi.

Se avete commesso degli errori e litigato con qualcuno, approfittatene per rimediare.

Amici del Leone, in questa domenica 2 giugno 2019 siete particolarmente insofferenti verso le persone che vi sono vicine.

L’oroscopo vi invita ad essere calmi e a moderare i toni, approfittate della festa per rilassarvi.

Oroscopo di oggi 2 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo oggi vi vede trai segni più fortunati in amore. Potreste valutare di fare un passo in avanti importante con il partner.

Qualche problema invece a livello economico. Abbiate pazienza.

Amici della Bilancia, in questo periodo per voi non mancano le tensioni soprattutto a livello lavorativo.

Non mancano le discussioni con i colleghi, soprattutto se pensate che possano tramare per mettervi il bastone fra le ruote.

Amici dello Scorpione, vivete secondo l’oroscopo di oggi un periodo di malumore, attenzione però a non riversarlo sui vostri cari.

Rischiereste infatti inutili litigi anche con quelle persone che vi vogliono davvero bene.

Oroscopo di oggi 2 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, in questa domenica 2 giugno 2019 attenzione alle decisioni che prendete a livello economico e finanziario.

Valutate bene prima di firmare qualsiasi cosa per evitare brutte sorprese. Bene l’amore.

Amici del Capricorno, con la Luna in Toro potreste essere spronati a fare passi importanti in avanti in amore.

Sul lavoro potreste valutare l’ipotesi di avviare nuovi rapporti e collaborazioni.

Amici dell’Acquario, ultimamente avete avuto molti impegni e preoccupazioni. Approfittate di questa domenica per ricaricare le pile.

Siete particolarmente nervosi, ma evitate di rivolgervi malamente alle persone che vi vogliono bene.

Cari Pesci, ci sono tante situazioni rimaste in sospeso. Approfittatene per fare un punto e chiarirle.

In amore continuate a corteggiare quella persona che vi piace e pensate faccia al caso vostro.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche il Toro, in netta ripresa dopo un periodo negativo. Buone notizie anche per il Sagittario: lavoro e fortuna al top.

I segni fortunati di giugno 2019 secondo Paolo Fox