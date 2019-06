Oroscopo Branko 2 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 2 GIUGNO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 giugno 2019.

Oroscopo Branko 2 giugno 2019 | Previsioni

Una domenica solare per il vostro segno: favoriti incontri, divertimento e nuove esperienze. Avete Giove dalla vostra parte: nulla vi è precluso.

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi continua per voi un periodo propizio, grazie al favore delle stelle che vi accompagna in tutta questa primavera. Approfittatene.

Oroscopo Branko 2 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, oggi 2 giugno avete Mercurio nel segno: approfittatene per portare al massimo il vostro successo a livello professionale e imprenditoriale. Bene l’amore.

Per il vostro segno questo 2 giugno si apre sotto i migliori auspici: dopo un periodo negativo, finalmente le stelle vi sorridono. I problemi finora non sono mancati, ma le soddisfazioni soprattutto professionali non tarderanno ad arrivare.

Vi spendete molto per gli altri, risolvendo i loro problemi e le loro difficoltà. Dopo un periodo dominato dall’ansia, guardate al futuro con ottimismo. Avviate nuovi affari.

Oroscopo Branko 2 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, approfittate per ragionare sul da farsi e programmare nuovi impegni professionali. Possono non mancare questioni legali e burocratiche da risolvere.

Amici della Bilancia, secondo Branko oggi dovete fare i conti con Saturno in opposizione. Ma non temente, non tutto è perduto. Può essere una guida, soprattutto per i giovani, per prendere decisioni importanti.

Per il vostro segno previste oggi 2 giugno 2019 nuove avventure sul fronte dell’amore. Potrebbero essere però storie passeggere. Ottimo il lavoro, approfittatene anche per viaggiare.

Oroscopo Branko 2 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, vivete una fase particolarmente nervosa e stressante, cercate di approfittarne oggi per ricaricare le pile. Favorite nuove collaborazioni e l’amore.

Cari Capricorno, da mercoledì Mercurio inizia un transito per voi instabile, positiva invece Venere, che favorisce l’amore e nuovi incontri.

Amici dell’Acquario, siete particolarmente raggianti grazie alla Luna che passa in Gemelli. Favoriti nuovi incontri in amore e opportunità professionali.

Grandi novità con la Luna nuova per i giovani e per le neo coppie. Approfittate di questa domenica per rilassarvi, magari con una bella passeggiata in mezzo alla natura.

