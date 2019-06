La Notte dei Re | 2 giugno | Foro Italico | Totti vs Figo | Squadre | Biglietti | Streaming tv

LA NOTTE DEI RE – Aggiornamento 2 giugno – Ci siamo, oggi domenica 2 giugno 2019 alle ore 21 allo stadio del Tennis del Foro Italico di Roma va in scena La Notte dei Re, un evento unico in cui i re del calcio mondiale si sfideranno per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù.

Da una parte la squadra di Francesco Totti; dall’altra quella di Luis Figo. Un match 6 contro 6 (2 tempi da 30 minuti ciascuno) al quale prenderanno parte tante altre star calcistiche. Evento che servirà quindi anche a lanciare la nuova discipina “Soccer Six” nata da un’idea di IFDA (International Footbal Development Association), per dare una nuova vita professionale ai campioni che sono diventati leggende.

La Notte dei Re | 2 giugno | Foro Italico | Totti vs Figo

“Sarà una serata emozionante – le parole di Francesco Totti durante la presentazione – si tratta di un evento nuovo e originale che ha come obiettivo quello di far divertire le tante persone che assisteranno al match. Insieme a me e Luis, uno dei giocatori più forti che abbia mai sfidato, ci saranno altri grandi calciatori nostri amici che vi sveleremo nelle prossime settimane”.

“Mi auguro di fare il sold out – ha continuato – perché questa partita nasce per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù. Proprio per questo motivo l’ho voluta fortemente. L’intenzione è quella di ripetere l’evento anche nei prossimi due anni sfidando altre due leggende del calcio mondiale”.

Presentazione a cui ha preso parte anche Luis Figo: “Quando Francesco mi ha chiamato non ho potuto far altro che accettare perché lo considero uno dei forti calciatori di sempre. Disputare questa partita insieme ad altre stelle per una buona causa, poi, renderà la giornata veramente speciale. Il pubblico romano è sempre molto appassionato e per questo motivo non ho dubbi che risponderà alla grande”.

La Notte dei Re | Le squadre

Ma quali sono le squadre? Quali giocatori prendereanno parte alla Notte dei Re? Partiamo dalla formazione scelta da Francesco Totti. L’ex capitano della Roma punta su quattro ex giallorossi: Damiano Tommasi, Simone Perrotta, Luca Toni e Antonio Cassano. Totti e Cassano torneranno dunque a fare coppia dopo le cinque stagioni passate insieme alla Roma.

Dall’altra parte Figo punta su una spina dorsale interista, affidandosi a Julio Cesar tra i pali e a Esteban Cambiasso per il centrocampo. Con loro il francese Robert Pires, Campione del Mondo e d’Europa con la Francia rispettivamente nel 1998 e nel 2000. In difesa Michel Salgado, suo compagno di squadra al Real Madrid. Nomi stellari che si aggiungo a quelli di Aldair, Candela, Materazzi, Peruzzi, Pirlo, Roberto Carlos e Vitor Baia.

Ecco quindi le formazioni de La Notte dei Re:

LA SQUADRA DI TOTTI: Peruzzi, De Sanctis, Zambrotta, Aldair, Chivu, Cassetti, Candela, Perrotta, Tommasi, Aquilani, Pizarro, Pirlo, Cassano, Toni, Borriello.

LA SQUADRA DI FIGO: Julio Cesar, Vitor Baia, Salgado, Hierro, Materazzi, Roberto Carlos, Cambiasso, Stankovic, Mendieta, Simao, Pires, Crespo, Nuno Gomes, Kluivert.

La Notte dei Re | Beneficenza | Ospedale Bambin Gesù

Ruolo centrale ne La Notte de Re l’avrà la solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. L’Ospedale Bambino Gesù, infatti, sta lavorando per realizzare un Istituto pediatrico dei tumori e dei trapianti dedicato alle cure dei bambini e degli adolescenti con leucemie, linfomi, tumori di organi solidi, malattie ematologiche non neoplastiche, trapianti di cellule staminali emopoietiche e di organi solidi. In occasione dell’evento è stato attivato il numero solidale 45535, attraverso cui poter donare 2 euro tramite SMS oppure 5 euro/10 euro chiamando da rete fissa.

La Notte dei Re | Dove vedere l’evento in tv o live streaming

La Notte dei Re sarà visibile in tv, sia in chiaro sia via satellite. L’evento sportivo che vedrà sfidarsi Totti e Figo sarà trasmesso in diretta su Tv8 (in chiaro, gratis) e Sky sul canale Sky Sport Uno.

La gara sarà preceduta e seguita da ampi pre e post partita con diverse interviste ai protagonisti. Per l’intera giornata di domenica 2 giugno, inoltre, Sky Sport 24 curerà le fasi di avvicinamento all’evento, con notizie e approfondimenti dal Foro Italico, garantendo dunque una copertura completa.

La Notte dei Re | Biglietti

La vendita dei biglietti per la Notte dei Re è già stata ufficialmente aperta sul sito di TicketOne e nei suoi punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale dell’evento: www.lanottedeire.it.

Come arrivare al Foro Italico per assistere alla Notte dei Re?

In treno:

Da Stazione Termini: prendete la metro A (direzione Battistini) fino alla fermata Ottaviano, uscita Via Barletta. Da qui prendete l’autobus n° 32 (direzione Stazione Saxa Rubra) fino alla fermata De Bosis/Stadio Tennis.

Dalla Stazione Tiburtina: prendete la metro B (direzione Laurentina) fino a Termini. Da Termini prendete la metro A (direzione Battistini), scendete alla fermata Ottaviano, uscita Via Barletta. Da qui prendete l’autobus n° 32 (direzione Stazione Saxa Rubra) fino alla fermata De Bosis/Stadio Tennis.

Dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino

Dall’Aeroporto di Roma-Ciampino

Prendere gli autobus (Terravision) per Termini all’uscita del terminal arrivi. Una volta a Termini prendete la metro A (direzione Battistini) fino alla fermata Ottaviano, uscita Via Barletta. Da qui prendete l’autobus n° 32 (direzione Stazione Saxa Rubra) fino alla fermata De Bosis/Stadio Tennis.

Bus ATAC

La linea 2 e la linea 32 saranno disponibili ogni 20 minuti dalle 10 del mattino alle 24. L’area si può raggiungere anche con le linee di bus 23, 31, 32, 69, 70, 168 (nei festivi non è attiva), 188 (nei festivi non è attiva), 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Le corse saranno disponibili dalle 10 del mattino alle 24.

