New Amsterdam anticipazioni | 2 giugno 2019 | Stasera | Oggi | Canale 5 | Ultima puntata

NEW AMSTERDAM ANTICIPAZIONI – Questa sera 26 maggio 2019 torna l’appuntamento con New Amsterdam, la serie televisiva prodotta negli Stati Uniti e poi approdata su Canale 5, giunta al finale di stagione.

Come di consueto, anche in quest’ultimo appuntamento sono previsti tre episodi: Come previsto, Questa non è la fine e Luna. Il medical drama di successo si ispira alla vera storia del “Bellevue Hospital” di New York City, il più antico ospedale pubblico d’America, e a “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital”, il libro scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

Ma cosa succede nell’ultima puntata di oggi di New Amsterdam, in onda domenica 2 giugno in prima serata su Canale 5? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

New Amsterdam anticipazioni | 2 giugno 2019 | Come previsto | Questa non è la fine | Luna

Il dottor Max Goodwin ha avuto un malore e, nonostante si stia curando, le medicine non sembrano fare effetto. Nel finale della prima stagione, infatti, il medico viene colpito da un malore dovuto al tumore alla gola che non ha mai curato a dovere.

Triste e nervoso, aggredisce Reynolds ritenendolo direttamente responsabile del decesso dell’agente McNeil. Intanto Helen consiglia a Goodwin di affidarsi a cure più severe, una scelta che il direttore accetta volentieri, anche se questo potrebbe influire sulle sue condizioni.

La scelta si dimostra vincente, infatti nonostante le cure debilitino il medico in modo evidente, le sue condizioni miglioreranno e il cancro inizierà a regredire. Goodwin non lascerà mai il suo mestiere e, anzi, si farà portavoce di speranza rendendo di dominio pubblico che al New Amsterdam si possono ricevere cure gratuitamente, con grande disappunto da parte dell’intero consiglio.

Infine Bloom, recatasi a casa di Max per comunicargli le sue dimissioni irrevocabili, trova Georgia in un lago di sangue e i soccorsi tardano ad arrivare.

New Amsterdam vi aspetta questa sera 2 giugno 2019 con il finale di stagione in prima serata su Canale 5.