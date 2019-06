Meghan Markle fratello – “Ormai vivo in una piccola camera d’albergo”: il fratellastro di Meghan Markle torna a far imbarazzare la Corona inglese.

Il 52enne ha raccontato al tabloid “Mirror” di aver perso il lavoro e la casa per colpa della Duchessa del Sussex e di essere costretto a vivere in uno spazio angusto con la compagna Darlene Blount e suo figlio.

“Questo è il punto più basso della mia vita. E tutto perché sono finito sotto i riflettori senza che io lo volessi. Sono state dette cose tremende su di me. Per tutti sono il fratellastro pazzo di Meghan. Per questa ragione ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa. Sono un homeless per colpa sua”.

Un’accusa pesantissima mossa verso l’ex attrice americana che, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con il padre, Thomas Sr, il fratellastro Thonas Jr e la sorellastra Samantha.

“Thomas Markle Jr era un essere disumano. Ha danneggiato la mia proprietà e mi deve dei soldi”, ha fatto sapere invece l’ex proprietario della casa in Oregon dove viveva il 52enne.

In effetti l’uomo, nel marzo scorso, è finito in tribunale per non aver pagato oltre 4mila dollari d’affitto. Da allora il fratellastro della Duchessa di Sussex aveva preso l’impegno di pagare una multa da 100 dollari e lasciare la casupola entro lo scorso 5 aprile.

Non è la prima volta che il fratello di Meghan crea guai alla moglie del principe Harry: poco prima che i due si sposassero, Thomas Jr aveva inviato una lettera aperta al Duca di Sussex per distoglierlo dallo sposare Meghan, “una bugiarda e arrivista”.

Il fratellastro della ex attrice americana è stato anche arrestato per aver minacciato la fidanzata con una pistola, e lo scorso gennaio è finito di nuovo in manette perché guidava ubriaco.

