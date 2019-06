Lorella Boccia Niccolò Presta Matrimonio | Lucio Presta | Ciao Darwin

Lorella Boccia Niccolò Presta matrimonio – “Siamo marito e moglie. E’ fatta”. Le prime parole degli sposi, Niccolò Presta e Lorella Boccia, dopo il sì. Tantissimi vip. Party blindato fino a notte fonda.

Si sono sposati a Roma. Un matrimonio bellissimo per il producer e agente, figlio del grande Lucio Presta e conduttrice-ballerina.

Per loro è stato galeotto “Ciao Darwin”, dove si sono conosciuti nel 2016: Lorella faceva la ballerina mentre Niccolò il producer essendo amministratore della società Arcobaleno Tre, fondata da suo padre Lucio Presta (agente di molti personaggi dello spettacolo).

La moglie di Bonolis a TPI: “‘Ciao Darwin’? Il programma di mio marito è troppo maschilista”

Lorella Boccia Niccolò Presta Matrimonio | Il momento del sì

Niccoló e Lorella si sono giurati amore eterno davanti a Dio nella Chiesa Gran Madre di Dio, vicino Ponte Milvio, nel cuore della capitale. Testimoni della sposa: sua sorella e Lucio Presta. Testimoni dello sposo due amici: Andrea e Gianmarco.

Cerimonia e party blindati con molti amici della tv presenti al grande giorno. C’erano Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli, Ezio Greggio, Flavio Briatore e tanti altri come Paolo Ciavarro di Forum o Marcello Sacchetta di Amici.

I festeggiamenti fino a tarda notte nel castello di Tor Crescenza a Roma. Gli sposi hanno fatto il loro ingresso sulle note di That’s Amore. Molto emozionata anche Beatrice, sorella di Niccolò, fidanzata col biondo Daniel Nillson di Avanti un altro, in onda su Canale 5.

Lorella Boccia Niccolò Presta Matrimonio | Abiti

Grande attesa per l’abito di Lorella, che ha scelto la griffe ‘Blumarine’ senza velo. La sposa è riuscita a non mancare alle numerose prove nonostante gli impegni televisivi su Real time. Il primo abito è stato dedicato alla cerimonia in chiesa e l’altro per il taglio della torta.

Presta Jr. ha scelto di affidarsi all’amico stilista Robert Cavalli, che con il suo brand ‘TripleRRR’ sta conquistando l’Europa, Asia e non solo grazie al suo raffinato estro. La coppia ha scelto le fedi ‘NOI2’ in oro giallo del noto brand ‘Damiani’.

Ciao Darwin 8, tutto sullo storico show di Canale 5 con Paolo Bonolis