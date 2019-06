La Notte dei Re streaming live e diretta tv: dove vedere l’evento del Foro Italico | 2 giugno 2019

LA NOTTE DEI RE STREAMING TV – Aggiornamento 2 giugno – Ci siamo, oggi domenica 2 giugno 2019 alle ore 21 allo stadio del Tennis del Foro Italico di Roma va in scena La Notte dei Re, un evento unico in cui i re del calcio mondiale si sfideranno per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù.

Da una parte la squadra di Francesco Totti; dall’altra quella di Luis Figo. Un match 6 contro 6 (2 tempi da 30 minuti ciascuno) al quale prenderanno parte tante altre star calcistiche. Evento che servirà quindi anche a lanciare la nuova discipina “Soccer Six” nata da un’idea di IFDA (International Footbal Development Association), per dare una nuova vita professionale ai campioni che sono diventati leggende.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU LA NOTTE DEI RE

Un evento unico in cui i re del calcio mondiale si sfideranno per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù. Ma dove sarà possibile vedere la Notte dei re in tv? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

La Notte dei Re: dove vederla in tv e live streaming

La Notte dei Re sarà visibile in tv, sia in chiaro sia via satellite. L’evento sportivo che vedrà sfidarsi Totti e Figo sarà trasmesso in diretta su Tv8 (in chiaro, gratis) e Sky sul canale Sky Sport Uno.

La gara sarà preceduta e seguita da ampi pre e post partita con diverse interviste ai protagonisti. Per l’intera giornata di domenica 2 giugno, inoltre, Sky Sport 24 curerà le fasi di avvicinamento all’evento, con notizie e approfondimenti dal Foro Italico, garantendo dunque una copertura completa.

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SKYGO, che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite pc, tablet e smartphone.

La Notte dei Re streaming live | Le formazioni

Ma quali sono le formazioni? Quali giocatori prendereanno parte alla Notte dei Re? Partiamo dalla formazione scelta da Francesco Totti. L’ex capitano della Roma punta su quattro ex giallorossi: Damiano Tommasi, Simone Perrotta, Luca Toni e Antonio Cassano. Totti e Cassano torneranno dunque a fare coppia dopo le cinque stagioni passate insieme alla Roma.

Dall’altra parte Figo punta su una spina dorsale interista, affidandosi a Julio Cesar tra i pali e a Esteban Cambiasso per il centrocampo. Con loro il francese Robert Pires, Campione del Mondo e d’Europa con la Francia rispettivamente nel 1998 e nel 2000. In difesa Michel Salgado, suo compagno di squadra al Real Madrid. Nomi stellari che si aggiungo a quelli di Aldair, Candela, Materazzi, Peruzzi, Pirlo, Roberto Carlos e Vitor Baia.

Ecco quindi le formazioni de La Notte dei Re:

LA SQUADRA DI TOTTI: Peruzzi, De Sanctis, Zambrotta, Aldair, Chivu, Cassetti, Candela, Perrotta, Tommasi, Aquilani, Pizarro, Pirlo, Cassano, Toni, Borriello.

LA SQUADRA DI FIGO: Julio Cesar, Vitor Baia, Salgado, Hierro, Materazzi, Roberto Carlos, Cambiasso, Stankovic, Mendieta, Simao, Pires, Crespo, Nuno Gomes, Kluivert.