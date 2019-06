Governo news 2 giugno | Ultime notizie governo | Salvini | Di Maio | Conte | Aggiornamenti governo oggi

GOVERNO NEWS 2 GIUGNO – Il governo guidato da Giuseppe Conte ha appena festeggiato un anno di esistenza, e già gli scricchiolii si fanno sempre più rumorosi. Le tensioni tra i due leader dell’esecutivo Luigi di Maio e Matteo Salvini sono evidenti, soprattutto dopo il risultato delle elezioni europee e amministrative.

Se la Lega, infatti, ne è uscita ancor più solida e forte, il M5S ha preso una batosta, uscendone ridimensionato. A essere minata anche la leadership di Di Maio, che si è rimesso al giudizio della sua base per mantenere il ruolo di capo politico. Ed è stato confermato.

Oggi 2 giungo 2019 è una giornata simbolica: la Festa della Repubblica. Almeno in quest’occasione i due luogotenenti del governo, quindi, faranno di tutto per non litigare. Un richiamo all’unità che appare chiaro anche dalle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa del 2 giugno: “Va ricordato che in ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti con chi punta a creare opposizioni disseminate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo”, ha detto il capo dello Stato.

“Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale”, aggiunge sottolineando anche come le ultime elezioni europee siano state “un grande esercizio di democrazia”, spiega Matterella.

Rivolgendosi ai prefetti il presidente della Repubblica ha aggiunto che viviamo in “un momento in cui, specie in alcune aree del Paese, le incertezze del ciclo economico sembrano non offrire solide prospettive a molti lavoratori, soprattutto giovani, ed alle loro famiglie”.

Ad alimentare le tensioni nel governo Conte anche il tema della lettera all’Ue, con la Lega convinta che ci sia stata una “manina” a diffonderla, da rintracciare all’interno del Movimento. Per questo si rincorrono nei palazzi del potere voci secondo cui Matteo Salvini avrebbe chiesto un rimpasto nelle cariche del Governo.

Nel suo mirino ci sarebbero almeno tre ministeri: quelli di Difesa, Ambiente e Trasporti e Infrastrutture. Se dovessero essere sostituiti i ministri con rappresentanti della Lega, Matteo Salvini riuscirebbe ad egemonizzare l’esecutivo. Ma nonostante il nuovo equilibrio dei consensi, con il Carroccio più forte dei pentastellati, i gialli non lo permetterebbero.

E intanto, come riporta il quotidiano la Repubblica, l’ipotesi di un voto a settembre per salvare i conti italiani è sempre più probabile.