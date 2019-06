L’arena di Verona saluta una maglia rosa tanto sorprendente quanto meritata

Giro d’Italia 2019 vincitore | Richard Carapaz | Classifica finale | Tappe | Maglia rosa | Chi ha vinto

Giro d’Italia il commento da Verona – Richard Carapaz ha vinto il 102° Giro d’Italia. Il 26enne ecuadoregno della Movistar ha preceduto in classifica generale di 1’05 Vincenzo Nibali con Primoz Roglic che è riuscito a strappare per la miseria di 8 secondi la terza posizione a Mikel Landa.

Si è così concluso un Giro probabilmente meno duro nei fatti di quanto apparisse sulla carta posto che con la tappa di martedì scorso, conclusasi a Ponte di Legno, la classifica aveva assunto la fisionomia che, in buona sostanza, è risultata definitiva.

El Diablito ha mostrato di meritare il successo: sempre in corsa, lo ricordiamo già vincitore della IV tappa a Frascati, non ha mai avuto un cedimento, risultando, al contempo, impietoso nel capitalizzare i momenti no dei suoi rivali.

Vincenzo Nibali, probabilmente, perde l’ultima possibilità di vincere una grande corsa a tappe. Eppure, se non fosse stato per El Diablito, ci sarebbe riuscito. Resta da vedere quanto sia costato allo Squalo il marcamento passivo tra lui e Roglic sul Gran Paradiso mentre Carapaz guadagnava secondi preziosi.

Primoz Roglic e Mikel Landa si sono dovuti accontentare di lottare per il terzo posto, andato allo sloveno per una inezia, mentre Simon Yates non è mai stato in lotta per la vittoria, proprio come Miguel Angel Lopez, cui va comunque l’Oscar della sfortuna.

Il 102° Giro d’Italia va in archivio. Appuntamento a Budapest venerdì 8 maggio 2020 per il via della prossima edizione.

Ecco la classifica finale del Giro 2019:

1 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 90h 01’ 47” 0’ 00”

2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 90h 02’ 52” 01’ 05”

3 ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 90h 04’ 17” 02’ 30”

4 LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 90h 04’ 25” 02’ 38”

5 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 90h 07’ 30” 05’ 43”

6 MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 90h 08’ 43” 06’ 56”

7 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 90h 09’ 13” 07’ 26”

8 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 90h 09’ 36” 07’ 49”

9 SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 90h 10’ 43” 08’ 56”

10 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 90h 14’ 01” 12’ 14”