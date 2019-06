Giro d’Italia 2019 21 tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 21 TAPPA – Oggi, domenica 2 giugno 2019, prende il via la 21 (ventunesima) e ultima tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

Frazione a cronometro sul Circuito delle Torricelle (quello dei Mondiali) percorso in senso antiorario. Prima parte per vialoni rettilinei e molto larghi. Poi 4.5 chilometri di salita al 5 per cento di pendenza con alcuni “scalini” e con carreggiata più stretta della prima parte.

Quindi GPM e cronometraggio intermedio in vetta alla salita. Seguono 4 chilometri di discesa su strade come quelle della salita. Ultimi 3 chilometri lungo le vie cittadine con alcune curve ad angolo retto. Arrivo in Piazza Bra e nell’Arena di Verona. Rettilineo di arrivo di 150 metri, largo 6.5 metri fondo in asfalto.

Giro d’Italia | La classifica al via della 21 tappa

Di seguito la classifica dopo la 20 tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

1 Richard Caraz (Ecuador)

2 Vincenzo Nibali (Italia) a 1’54”

3 Mikel Landa (Spagna) a 2’53”

4 Primoz Roglic (Slovenia) a 3’06”

5 Bauke Mollema (Olanda) a 5′ 51”

6 Miguel Angel Lopez (Colombia) 7′ 18”

7 Rafal Majka (Polonia) 7′ 28”

8 Simon Yates (Inghilterra) 8′ 01”

9 Pavel Sivakov (Russia) 9′ 11”

10 Ilnur Zakarin (Russia) 12′ 50”

