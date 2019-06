DILETTA LEOTTA SEXY – Diletta Leotta è tornata a “dilettare” sui social i suoi follower con una sequenza di foto sexy al mare. La conduttrice sportiva di Dazn, terminata la stagione calcistica di Serie A, si è concessa una meritata vacanza al sole di Saint Tropez in Francia.

Anche in questa occasione, la 27enne siciliana non ha mancato di pubblicare alcuni dettagli della sua vita privata e stavolta ha letteralmente mandato in estati i suoi fan con una serie di scatti e stories in bikini.

Gli occhi ben attenti dei suoi follower (sul social network fotografico ne vanta oltre 4 milioni) non hanno mancato di notare un dettaglio ben preciso: il seno della bella catanese in primo piano, grazie a qualche scottatura dovuta al primo sole, appare ancora più prominente.

Anche i maligni non hanno fatto a meno di commentare gli scatti alludendo alla presunta chirurgia plastica a cui la Leotta si sarebbe sottoposta: “A che servono le boe a riva se ci sei tu?”, si legge tra i commenti su Instagram.

Anche nei giorni scorsi la conduttrice di Dazn aveva pubblicato una serie di immagini della sua vacanza e, nello specifico, dei suoi momenti di relax al celebre stabilimento vip Nikki beach in Costa Azzurra.

Di seguito alcuni scatti:

Diletta Leotta sexy

