Che tempo che fa anticipazioni | 2 giugno 2019 | Oggi | Stasera | Ospiti | Ultima puntata

CHE TEMPO CHE FA ANTICIPAZIONI – Questa sera Fabio Fazio torna per Che Tempo Che fa con l’ultima puntata di questa edizione. Domenica 2 giugno il programma di Rai 1 avrà nuovi e importanti ospiti.

Cosa aspettarsi per questa nuova puntata di Che Tempo Che Fa? Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera.

Che Tempo Che Fa anticipazioni | 2 giugno 2019

Ultimo appuntamento con Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio. Dalla prossima stagione, infatti, il conduttore si sposterà su Rai 2. Ma quali sono gli ospiti di stasera 2 giugno 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Grande attesa per l’arrivo in studio di Mara Venier, la popolarissima conduttrice reduce dal successo della sua Domenica In, che ne ha segnato il ritorno in Rai. La Venier racconterà alcuni retroscena sul suo ritorno nella tv pubblica, e anche su quello che potrebbe essere il suo futuro professionale.

Come sempre a Che tempo che fa grande spazio alla musica: in studio da Fazio due ospiti internazionali come Lp e Alvaro Soler. Non mancano poi i protagonisti dello sport con Fabio Quagliarella, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A e Milena Bertolini, ct della nazionale italiana di calcio femminile che tra qualche giorno partirà per il Mondiale di Francia. In studio anche la calciatrice Sara Gama.

Dove vedere in tv e streaming Che Tempo Che Fa stasera

Inoltre un commovente ricordo di Massimo Troisi, a 25 anni dalla scomparsa, con Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro e Lello Arena. Spazio poi all’attualità e al commento della politica con Carlo Cottarelli, il giornalista Paolo Mieli e il direttore di Repubblica Carlo Verdelli.

Al fianco di Fazio ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Che Tempo Che Fa vi aspetta per la penultima puntata su Rai 1 domenica 2 giugno 2019 alle ore 20:35.

Quanto guadagna il conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio | Stipendio