Belen incinta – Belen Rodriguez potrebbe essere di nuovo incinta. L’indiscrezione sta facendo il giro del web dopo che la showgirl argentina ha pubblicato una foto sospetta sul suo profilo Instagram.

Nell’immagine pubblicata sul social network fotografico si vede la 34enne con un 3 impresso sulla guancia come a voler comunicare una notizia: “Qualcosa di nuovo sta arrivando”, si legge accanto al post.

I fan, neanche a dirlo, si sono immediatamente scatenati e non hanno potuto fare a meno di farle domande e commenti inequivocabili: “La cicogna? Belen spero di sì”, “Incinta”, “Aspetti il secondo! Non vedo l’ora!”.

Il post, in brevissimo tempo, ha raggiunto 205mila like e centinaia di commenti. È un momento d’oro per la showgirl e conduttrice argentina: la Rodriguez si è rimessa insieme al ballerino Stefano De Martino con cui ha avuto un figlio, Santiago.

I due si sono riavvicinati dopo un lungo periodo di separazione: allo showman campano sono stati attribuiti alcuni flirt mentre la bella argentina è stata insieme al pilota di MotoGp Andrea Iannone.

Insomma un grande amore ritrovato che ha reso felice anche il primogenito della coppia che si sta godendo il riavvicinamento dei genitori: i tre, di recente, sono stati anche in vacanza insieme in Marocco così come testimoniato da alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Non solo, si fanno anche sempre più insistenti le voci che vorrebbero la coppia pronta alle seconde nozze. La Rodriguez e De Martino, di recente, sono partiti alla volta di Ibiza, un’isola a cui sono molto legati e che potrebbe essere una eventuale location per il matrimonio.

Ma adesso l’attenzione è tutta rivolta al pancino della showgirl. Belen è incinta? Si attende ancora una smentita da parte della 34enne.

