ANTONELLA MOSETTI – La showgirl Antonella Mosetti è stata ospite del programma in onda su Radio2 I Lunatici durante il quale si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno fatto discutere.

Alla domanda dei conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio se qualcuno nel mondo dello spettacolo ci ha mai provato, la showgirl ha confessato: “Se qualcuno ci ha mai provato? Come no! (…) Tutte stanno zitte, omettono e conducono i programmi, io invece dico quello che ho vissuto sulla mia pelle”.

E poi ha ammesso senza mezzi termini: “Sai, se mi facesse la corte uno bello, figo, in grado di farmi svoltare nel lavoro, gliela lascio! Non scendo a compromessi, faccio questo lavoro da 23 anni e faccio l’opinionista, non ho un programma tutto mio, i fatti parlano, non le parole. Il programma che mi piacerebbe condurre? Le Iene!”.

La 43enne romana ha parlato anche della sua carriera a partire da ‘Non è la Rai’: “Vedevo i cartelloni in tutta Roma in cui si annunciava che cercavano delle ragazze per fare questo programma. Avevo 16 anni, feci il provino di nascosto dai miei genitori.

Mi chiamarono a casa per dirmi che ero stata presa, mia madre scoprì la cosa, mi riempì di botte e mi costrinse a dire di no. Appena compiuti i diciotto anni feci di nuovo il provino, con la maturità in corso, e mi presero nuovamente”.

L’ex showgirl, modella e ballerina ha anche detto la sua in merito alla vicenda che ha visto protagonista Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone: “Inizialmente le ho mandato qualche messaggio, poi dopo ho scoperto tutti i misteri che si celavano dietro a questa cosa”.

La Mosetti ha anche spiegato di conoscere le due agenti della ex diva del Bagaglino e di esserne però sempre rimasta a distanza: “Non ho mai avuto niente a che fare. Parlavano anche male dietro alle spalle, ma non me ne frega niente. Mi hanno scritto un miliardo di Mark Caltagirone nella vita, o di Simone Coppi. Ma non potrei mai cadere in un fake. Non mi fido di una persona dopo che ci sono andata a cena, figuriamoci di un fake”.

“Distrutta dalla chirurgia plastica”: Antonella Mosetti racconta il dramma della figlia bullizzata sui social

Belen Rodriguez sarebbe di nuovo incinta: una foto sospetta scatena i fan | FOTO

Marco Carta è stato rilasciato dopo l’accusa di furto a Milano