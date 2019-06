2 giugno 2019, i negozi aperti per la Festa della Repubblica

2 giugno 2019 negozi aperti

Aggiornamento 2 giugno – Ci siamo, oggi domenica 2 giugno si celebra in Italia la Festa della Repubblica, che quest’anno cade di domenica. Come di consueto, si terranno a Roma le tradizionali celebrazioni ufficiali, come la parata militare in via dei Fori Imperiali e l’esibizione delle Frecce Tricolori. Sul fronte negozi aperti la buona notizia è che nelle maggiori città i negozi, centri commerciali, outlet, catene d’abbigliamento e di elettronica, i supermercati e gli ipermercati resteranno aperti.

Molti negozi però non faranno orario continuato oppure resteranno aperti solo la mattina. Tra i supermercati aperti a Roma, ecco quali sono le catene che resteranno aperte: Conad, Panorama e Simply. Saranno aperti anche i centri commerciali di Valmontone Outlet, Castel Romano Designer Outlet, Centro Commerciale Roma Est, Centro Commerciale Porta di Roma. A Milano, serrande alzate anche per Carrefour, Esselunga, Auchan, Ikea, Leroy Marlin, Oviesse, Zara.

2 giugno 2019 negozi aperti | 2 giugno

I centri commerciali aperti a Roma sono Roma Est, Euroma2 e Porta di Roma. Altri shopping center presenti nella Capitale che non chiuderanno sono La Romanina, Orizzonte, Bufalotta, Le Ciliegie, CinecittàDue, Shopping center Tuscolana, Anagnina, Centro commerciale Tor Vergata, Galleria Alberto Sordi, Euclide, Domus, The Village, Stazione Termini, Le Torri, I Granai, Panorama, Ardeatina 2000, Primavera, Petrocelli, Olgiata e Il Fontanile.

A Milano rimarranno aperti i grandi centri commerciali come Bonola, La Torre, Tre castelli, Greco shopping e PiazzaLodi. Gli orari di apertura e chiusura saranno sempre gli stessi: dalle ore 10 fino alle 21.

2 giugno, perché si festeggia la Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2019 è la Festa della Repubblica: ecco tutto quello che c’è da sapere

2 giugno 2019, le strade chiuse al traffico per la Festa della Repubblica a Roma

2 giugno 2019, il meteo previsto a Roma in occasione della Festa della Repubblica