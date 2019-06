2 giugno 2019, il meteo previsto a Roma in occasione della Festa della Repubblica

2 Giugno meteo | Che tempo fa domenica per la Festa della Repubblica

2 giugno 2019 meteo – Aggiornamento 2 giugno – Ci siamo, oggi domenica 2 giugno ricorre la Festa della Repubblica. Tutto pronto per la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Ma che tempo fa domenica 2 giugno? Ecco il meteo previsto:

Le previsioni purtroppo sono ancora piuttosto incerte per quanto riguarda il Lazio e in particolare la città di Roma. Se al Nord sarà sicuramente una giornata dal sapore estivo, diversa è invece la situazione per il Centro e il Sud.

Il meteo per la giornata del 2 giugno sarà piuttosto instabile con ampie schiarite alternate a rovesci anche a carattere temporalesco in particolare tra basso Lazio, Campania, Molise, Puglia e Calabria. Lo riporta il sito specializzato ilMeteo.it.

Dunque è possibile che, in giornata, potrebbe esserci anche qualche acquazzone. Non una buona notizia visto che, ogni anno, la parata in via dei Fori Imperiali richiama migliaia di cittadini e curiosi oltre che le maggiori cariche dello Stato e i militari che dovranno sfilare, eventualmente, sotto l’acqua.

Anche se, probabilmente, non sarà una giornata di sole pieno almeno le temperature saranno in linea con la media di stagione: in alcune parti d’Italia addirittura arriveranno a 30 gradi.

Qualsiasi condizione meteo dovesse esserci, lo spettacolo comunque è assicurato.

Il 2 giugno 2019 è la Festa della Repubblica: ecco tutto quello che c’è da sapere

2 giugno 2019, le strade chiuse al traffico per la Festa della Repubblica a Roma

Perché il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica

25 aprile 2019: ecco perché celebriamo la festa della liberazione

Celebrazioni 25 aprile, Mattarella: “Festeggiamo il ritorno alla libertà”