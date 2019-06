2 giugno 2019, programma e orario delle frecce tricolori per la Festa delle Repubblica | Video

2 giugno 2019 frecce tricolori – Aggiornamento 2 giugno – Ci siamo, oggi domenica, 2 giugno, in Italia si celebra la Festa della Repubblica: nel 1946 il referendum a suffragio universale sancì infatti il passaggio dalla monarchia alla repubblica.

Tutto pronto per le celebrazioni ufficiali. In via dei Fori Imperiali, come di consueto, si svolgerà la tradizionale parata militare al cospetto del presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali.

Anche in questo 73esimo anniversario della Repubblica italiana, oltre alla sfilata delle forze armate, Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e protezione civile, non mancherà il volo delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma. Il cerimoniale ufficiale inizierà alle 9.15 quando il capo dello Stato Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro all’Altare della Patria.

Subito dopo, occhi al cielo per ammirare il passaggio delle Frecce tricolori. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, in genere, effettua un primo unico passaggio sull’Altare della Patria a Piazza Venezia intorno alle 9.15 quando il Capo dello Stato ha deposto una corona al Milite Ignoto.

Il secondo passaggio è al termine della sfilata in Via dei Fori Imperiali mentre il Presidente riceve gli onori finali dai Corazzieri, intorno alle 11.00.

Non mancheranno i maxi schermo, al Colosseo e in via dei Fori Imperiali, che trasmetteranno le immagini della diretta TV. Da casa, invece, è possibile seguire ogni momento delle celebrazioni su Rai 1.

Per chi vorrà recarsi sul posto, da tenere presente le strade chiuse, i parcheggi vietati e le deviazioni dei mezzi pubblici.

2 giugno, perché si festeggia la Festa della Repubblica

2 giugno 2019, il programma delle celebrazioni della Festa della Repubblica

2 giugno 2019, programma e percorso della parata militare per la Festa della Repubblica | VIDEO

2 giugno 2019, parata per la Festa della Repubblica streaming e diretta tv: ecco dove vederla

2 giugno 2019, le strade chiuse al traffico per la Festa della Repubblica a Roma

2 giugno 2019, il meteo previsto a Roma in occasione della Festa della Repubblica