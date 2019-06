X Factor 2019 giudici | Chi sono | Nomi | Nuovi | Annuncio ufficiale | Italia

X FACTOR 2019 GIUDICI – Oggi, 1 giugno 2019, alle ore 12 sono stati annunciati i nuovi 4 giudici della 13esima edizione di X Factor, talent musicale che andrà in onda a settembre su SkyUno. Il conduttore sarà ancora una volta Alessandro Cattelan (nono anno consecutivo alla guida del programma). Ma quali sono i giudici di X Factor 2019? Eccoli:

Mara Maionchi

Sfera Ebbasta

Samuel

Malika Ayane

Insomma, una vera e propria rivoluzione per X Factor. Per la tredicesima edizione il talent show, rispetto alla passata edizione confermata la sola Mara Maionchi, sempre più volto televisivo e recentemente impegnata anche con Italia’s got talent.

Dopo cinque anni ha salutato il programma Fedez, dopo tre in uscita anche Manuel Agnelli e si è conclusa l’esperienza di Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale entrato in corsa per sostituire Asia Argento.

Fremantle, società che produce entrambi i talent, ha quindi spostato SferaEbbasta direzione Sky. Nei giorni scorsi era circolata con insistenza l’ipotesi Joe Bastianich, nome rafforzato dopo la sua uscita da Masterchef. Il giudice americano però non ci sarà, così come è tramontata l’ipotesi Achille Lauro, sorpresa di Sanremo 2019 con il brano Rolls Royce.

La scelta è infatti ricaduta su Samuel Umberto Romano. Stiamo parlando di Samuel, frontman dei Subsonica. E su Malika Ayane, stimatissima cantante più volte protagonista al Festival di Sanremo, tra le cantautrici più raffinate, eclettiche e apprezzate del panorama italiano, dotata di una voce dalle sfumature uniche che ha conquistato sin da subito critica e pubblico.

COSA È SUCCESSO A X FACTOR 2018

X Factor 2019 | Le parole dei giudici

Insieme all’annuncio sono arrivate le dichiarazioni dei 4 giudici di X Factor 13.

MARA MAIONCHI

“Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?”.

MALIKA AYANE

“Qualche anno fa, quando ho sentito forte l’esigenza di cercare nuovi stimoli per progredire nel mio lavoro ho voluto cimentarmi in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tantissimo: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico. Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente”.

SAMUEL

“A X Factor mi piacerebbe accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti. È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative”.

SFERA EBBASTA

“X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare”.

X Factor 2019 giudici | Chi sono | Profili

Mara Maionchi X Factor 13

Discografica bolognese classe 1941, è coach di X Factor per la settima volta, la terza consecutiva. Ha vinto XF12 con Anastasio e XF11 con Lorenzo Licitra. Nella stessa edizione ha piazzato al terzo posto un altro suo cantante, Enrico Nigiotti. È arrivata seconda a XF2 con The Bastard Sons of Dioniso e a XF4 con Davide Mogavero, e terza a XF3 con le Yavanna.

Samuel X Factor 13

È un cantautore e chitarrista torinese classe 1972, frontman dei Subsonica con i quali ha pubblicato 14 album, vincendo numero si premi. Da solista Samuel ha pubblicato un album e ha partecipato al Festival di Sanremo 2017.

Malika Ayane X Factor 13

È una cantante milanese classe 1984 che ha all’attivo cinque album e quattro partecipazioni a Sanremo. Artista eclettica, Malika ha recitato in alcuni cortometraggi e in teatro nel musical Evita.

Sfera Ebbasta X Factor 13

All’anagrafe Gionata Boschetti, è un rapper/trapper di Sesto San Giovanni (Milano) classe 1992. Ha pubblicato tre album e numerose hit. Il secondo album, Rockstar, ha conquistato subito la prima posizione della classifica FIMI e gli undici brani hanno conquistato hanno conquistato tutte le posizioni dalla prima alla dodicesima (ad eccezione della sesta).

X Factor 2019 giudici | Quando inizia

La 13esima edizione del talent musicale dovrebbe prendere il via a settembre. Lo show dovrebbe andare in onda in prima visione su Sky Uno da giovedì 5 o da giovedì 12 settembre 2019.

X Factor 2019 | I partner

Intesa Sanpaolo, per il quarto anno consecutivo, sarà Main Partner di X Factor 2019.

RTL 102.5 è la radio di X Factor

Spotify è Official Streaming Music del talent show.

Vanity Fair, Stories Partner di X Factor, svelerà in anteprima le storie dei protagonisti della tredicesima edizione del talent show musicale.

Billboard Italia è Music Partner di X Factor e approfondirà i live grazie a una copertura editoriale a 360 gradi.

LE CANZONI CANTATE A X FACTOR 2018