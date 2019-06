Ultimi sondaggi oggi 1 giugno | Governo news Salvini

ULTIMI SONDAGGI OGGI 1 GIUGNO – Dopo il successo delle Europee, il trionfo della Lega e del suo leader Matteo Salvini non si arresta.

Secondo quanto emerge dai primi sondaggi post voto europeo, si conferma il trend positivo per la Lega e Salvini che si attesta quasi al 37 per cento.

Anche il Partito Democratico continua a crescere. Alle elezioni europee ha raggiunto il secondo posto con il 22,8 per cento. Prosegue invece la “debacle” del Movimento 5 Stelle che continua a perdere consensi.

Male anche Forza Italia che cala. Bene invece Giorgia Meloni e Fratelli D’Italia che continuano a crescere.

Ultimi sondaggi oggi 1 giugno | Sondaggio Winpoll – Il sondaggio condotto per Scenaripolitici.com mette sul podio Matteo Salvini, che passa dal 34,4 per cento delle europee al 36,3 per cento dei sondaggi, guadagnando altri due punti.

Il Partito Democratico rimane al secondo posto delle elezioni europee, passando dal 22,8 per cento sale al 23,8 per cento dei sondaggi.

Il Movimento 5 Stelle perde più di mezzo punto percentuale e si attesta al 16,5 per cento.

Forza Italia cala, dal 8,8 per cento al 7,9 per cento.

Fratelli d’Italia passa dal 6,5 per cento delle elezioni al 6,8 per cento.

