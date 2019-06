Ultimi sondaggi oggi 1 giugno | Verdi | Germania | Europee 2019

ULTIMI SONDAGGI OGGI 1 GIUGNO – I Verdi tedeschi, che alle europee hanno ottenuto il 20,5 per cento dei voti, sono arrivati per la prima volta in testa a un sondaggio nazionale, davanti ai conservatori della Cdu e ai socialdemocratici dell’Spd.

Ultimi sondaggi oggi 1 giugno | Sondaggio Forsa – Secondo il sondaggio Forsa per l’emittente Rtl e Ntv, i Verdi sono al 27 per cento dei voti, in aumento di 9 punti rispetto alla scorsa settimana, staccando di due punti la Cdu (ferma al 26 per cento).

L’Spd, membro della coalizione di governo della cancelliera Angela Merkel, è fermo al 12%, risultato che rischia di alimentare il dibattito interno sulla pertinenza di restare membro del governo fino a fine legislatura nel 2021. Il partito di estrema destra AfD tallona i socialdemocratici con l’11 per cento, mentre i Liberali e la sinistra di Die Linke sono fermi rispettivamente all’8 e 7 per cento.

Ultimi sondaggi oggi 1 giugno | Risultati – Nelle Elezioni Europee 2019, i Verdi hanno totalizzato un vero e proprio boom in grandi Paesi come la Germania e l’Olanda, dopo essere riusciti a porre al centro del dibattito e dell’attenzione le proprie battaglie. Le forze ambientaliste sono riuscite ad ottenere una larga fetta di consenso in Germania e Francia, riuscendo anche a superare partiti strutturati come la Spd tedesca. “Grazie a tutti quelli che ci hanno dato fiducia”, ha detto oggi raggiante la candidata di punta dei Verdi europei, la tedesca Ska Keller, in una conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo.

“È una grande festa, ma anche una grande responsabilità tradurre in azione quello che la gente ci ha chiesto, come la protezione del pianeta e la lotta per le libertà civili”, hanno commentato i Verdi.

