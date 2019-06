RICHARD CARAPAZ | GIRO D’ITALIA 2019 | EL DIABLITO CHE VIENE DALLE ANDE

di Simone Gambino, inviato al Giro – Nessuno tre settimane fa, alla partenza da Bologna, avrebbe pronosticato Richard Carapaz come vincitore del 102° Giro d’Italia.

Eppure, come si suole dire nel mondo dello sport, il 26enne ecuadoregno, che deve il proprio soprannome di Diablito alla somiglianza con Claudio Chiappucci, non solo ha vinto ma ha anche convinto.

Qui il risultato della ventesima tappa di oggi sabato 1 giugno, ultimo grande appuntamento prima della crono finale di Verona che incorona il vincitore del Giro 2019.

Richard Carapaz | Carriera e biografia | Chi è | Giro d’Italia 2019 | Storia, caratteristiche, età

Nato ad El Carmelo, vicino al confine con la Colombia nella comunità di La Playa, Carapaz proviene dal canton Tulcan, noto come la culla del ciclismo ecuadoregno, situato nella Provincia del Carchi.

Ha cominciato a correre a 15 anni in una squadra locale, la Panavial-Courage. Successivamente è passato alla RPM Team, club di elite in Ecuador, con cui vinse, a 20 anni nella categoria Under 23, la Vuelta a Guatemala ed il Campionato Panamericano.

La sua ascesa lo porta a trasferirsi in Colombia nel 2015. Qui sale di categoria, passando ad una squadra continental, la Strongman-Campagnolo, e diventando il primo straniero a vincere la Vuelta de la Juventud de Colombia. Quest’ultima vittoria attira l’interesse delle squadre europee.

Approda così nel 2016 nel Vecchio Continente firmando un contratto con la squadra basca Lizarte per poi essere ingaggiato nel 2017 dalla Movistar che lo fa esordire alla Vuelta a Espana, diventando il primo ecuadoriano a competere nella grande corsa a tappe iberica.

Richard Carapaz | Giro d’Italia 2018

Nel maggio 2018 fa il suo esordio al Giro d’Italia, vincendo l’ottava tappa da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano e terminando la corsa al quarto posto in classifica generale. Nulla rispetto a quanto fatto nelle ultime tre settimane in cui ha trionfato nella corsa rosa, vincendo le frazioni di Frascati e Courmayeur ed indossando per sette tappe il simbolo del primato.

Richard Carapaz | Giro d’Italia 2019

Alla fine, il 102° Giro d’Italia passerà alla storia, nel senso più autentico del termine, per la vittoria di un ragazzo che viene dalle Ande: Richard Carapaz. Il 26enne ecuadoregno Richard Carapaz infatti domani festeggerà all’Arena di Verona un successo che lo porrà nell’olimpo dello sport del suo paese.

