Previsioni meteo oggi 1 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 1 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 1 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi 1 giugno 2019 | NORD

Quella di sabato sarà una giornata abbastanza serena in tutto il settore del Nord Italia.

I cieli saranno sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque, mentre ci saranno alcuni isolati rovesci nel pomeriggio, anche se in serata si saranno già attenuati.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro invece attenzione ad alcuni annuvolamenti sull’Appennino, versante adriatico, con rovesci e anche alcuni temporali locali.

Per il resto, invece, la giornata dovrebbe essere serena con meteo stabile e soleggiato, tranne in alcune zone del Lazio centromeridionale, che sarà interessato da alcune precipitazioni sparse.

SUD E SICILIA

Al mattino ci saranno alcune nuvole compatte sulla Calabria centromeridionale e sulla zona tirrenica della Sicilia, con possibilità di rovesci anche a carattere di temporale.

Nella seconda parte della giornata, invece, le nuvole si sposteranno sulle regioni tirreniche, anche se già in serata i cieli torneranno sereni.

Attese piogge in serata in Molise.

Previsioni meteo oggi sabato 1 giugno 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime sono in aumento al Nord, sulla Toscana, in Umbra e nelle Marche, mentre ci sarà una lieve diminuzione in Puglia, Basilicata e Lazio centromeridionale.

Le massime invece saranno stazionarie, tranne alcuni cali sulle regioni ioniche.

VENTI

I venti, in questo sabato 1 giugno 2019, saranno deboli e di direzione variabile al Nord.

Sono previsti invece locali rinforzi su Umbria, Lazio settentrionale, Molise, Puglia settentrionale.

MARI

Poco mossi il Mar Ligure, l’Adriatico settentrionale e il mare della Sardegna. Tranquilla invece la situazione nelle zone rimanenti.