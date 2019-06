Oroscopo Paolo Fox 1 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 1 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 1 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2019 | Previsioni

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, oggi l’Ariete sarà in una fase di recupero sia in amore che per la forma fisica. Cercate però di mantenere i contatti con il mondo esterno, non chiudetevi in casa ma piuttosto passate del tempo con gli amici.

Cambiamenti in corso per il Toro, che andranno avanti fino alla fine dell’anno. Non vi scoraggiate facilmente, vi piace vedere il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto e questa vostra caratterista sarà indispensabile per non crollare davanti alle avversità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2019 | Gemelli

Giornata positiva per i sentimenti, tra oggi e domani in particolare i single potranno incontrare una persona speciale. Chi invece ha già trovato l’amore riscoprirà la passione o sarà in grado di appianare le divergenze.

Con Saturno contro, il Cancro vivrà uno stato d’agitazione che vi allontanerà dalla serenità tanto agognata. Avete commesso degli errori strada facendo e dovete assolutamente rimediare.

Siete nervosi, il vostro umore è sottotono e qualcosa potrebbe andare storto. Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi non è proprio positivo. Cercate di mantenere il più possibile la calma.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2019 | Vergine

Facciamo passi avanti, seppur piccoli. Siete in una fase di recupero psicofisico e, stando a Paolo Fox, riuscirete a rimettere in piedi anche l’area sentimentale.

Non siete del tutto soddisfatti del vostro operato, avvertite anche un po’ di stanchezza che non vi aiuta a concentrarvi. Le tensioni lavorative potrebbero avere delle conseguenze anche in amore.

Giornata nervosa per lo Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox prevede qualche tensione sentimentale. Valutate attentamente il da farsi ed evitate situazioni di stress.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2019 | Sagittario

Sarete messi davanti a un bivio, vi toccherà prendere una decisione importante quindi valutate bene tutte le vostre opzioni.

Siete in un momento positivo per avviare qualche nuova avventura, siete alla ricerca di qualcosa di nuovo (collaborazioni, amori) e questa potrebbe essere la giornata adatta per avviare il lavoro.

Siete un po’ fuori forma cari Acquario, stanchi e affaticati cercate di non perdere le staffe ma è un compito alquanto difficile per voi, soprattutto se continuamente stuzzicati dagli altri.

Cari Pesci, avvertite il bisogno di riposarvi, staccare da tutto e tutti e concedervi un po’ di relax. Ritagliatevi del tempo nel fine settimana, ma non troppo, ci sono comunque cose da fare.