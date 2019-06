Oroscopo di oggi 1 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 1 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 1 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi sabato 1 giugno 2019

L’estate è finalmente alle porte e vi trasmette il buonumore. Il vostro partner sarà felicissimo di essere sommerso dalle vostre attenzioni, un po’ latitanti nell’ultimo periodo.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Benvenuta estate, il Toro è già in modalità vacanza e ha tanta voglia di mettersi in gioco. La vostra energia è invidiabile così come la vostra predisposizione mentale. Il weekend sarà prolifico per voi che avete già rimboccato le maniche per realizzare nuovi progetti.

L’OROSCOPO DI DOMANI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi 1 giugno 2019 | Gemelli

Sabato agitato per i Gemelli, che dovranno gestire un po’ troppo nervosismo. Anziché riposarvi e passare la giornata sul divano, sarete costretti a svolgere le mansioni che avete trascurato durante la settimana. Più organizzazione dalla prossima settimana.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Giornata di passione, il mese di giugno apre le porte a una nuova ventata di sentimentalismo. Non volete più vivere negli amori del passato, basta con i fantasmi, avete voglia di circondarvi di persone nuove e di sentimenti autentici. Le stelle vi aiuteranno ad avanzare su questa strada.

Sarà un weekend di recupero per il Leone, recupero soprattutto per quelle passioni trascurate per via delle incombenze lavorative. Fate quello che vi piace e che vi stare bene e se lo fate in compagnia ancora meglio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 1 maggio 2019 | Vergine

Arriva uno scivolone per la Vergine. Verrete ripresi e riceverete una bella ramanzina, ma non dovete interpretarla nel verso sbagliato. Talvolta abbiamo bisogno di una lezione di vita per comprendere come approcciarci alle difficoltà, così in futuro non commetteremo lo stesso errore.

Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano nelle scelte. In particolare, da lunedì vivrete un periodo fatto soltanto di decisioni, più o meno importanti, e avrete bisogno di tutto il sostegno possibile.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Datevi alla pazza gioia questo weekend. Cari Scorpione, è arrivato il momento di darsi alla vita sociale. Basta reclusione forzata e vita d’ufficio, dimenticate il lavoro e i problemi sulla scrivania, circondatevi di amici, parenti e amori e al resto penserete lunedì.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi 1 giugno 2019 | Sagittario

Brutto risveglio per il Sagittario. Avreste voluto un fine settimana tranquillo e invece vi tocca mandar giù una situazione che poco vi piace. Attenzione a non ingerire troppi rospi o potreste rigettarli tutti insieme.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Sabato movimentato per il Capricorno. Non siete preparati al cambio di stagione, non avete preparato un piano d’attacco e siete stati colti di sorpresa, forse perché non volevate un cambiamento e invece sembra essere arrivato di prepotenza.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Quelli nati sotto il segno dell’Acquario dovranno rivalutare la propria vita sentimentale. La scintilla iniziale con il partner si è affievolita, manca il carburante per accendere il motore e non siete certi di poterlo recuperare. E allora perché andare avanti? Per forza dell’abitudine? Non è una soluzione al problema e lo sapete.

Sarà un sabato di sorprese per i Pesci, che riceveranno grandi svolte sia in ambito professionale che sentimentale. In amore, le stelle saranno favorevoli a nuovi incontri.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

LE PREVISIONI DI DOMANI

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.