Oroscopo di domani | 2 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 2 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 2 giugno 2019:

Oroscopo di domani domenica 2 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Quella di domani sarà una giornata di festa per gli Ariete. L’umore però potrebbe essere un po’ altalenante. Forse evitare di prendere posizioni nette, non lasciatevi trascinare in questioni che possano incendiare le vostre idee o le questioni politiche e sociali in cui credete. Consiglio? Fate dello sport, attività sempre per voi molto positiva per scaricarvi e rimettervi in perfetta forma fisica.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Nella giornata di festa del 2 giugno vi accompagna una particolare vivacità. La vostra giornata sarà caratterizzata da socievolezza e senso dell’umorismo, specie se festeggiate il vostro compleanno nella taurina terza decade.

Oroscopo di domani 2 giugno 2019 | Gemelli

Astri in posizione ottimale assistono i Gemelli in questa giornata di festa di inizio estate. Sarete in piena forma e avrete un tono vitale e una freschezza mentale formidabili. Solo Nettuno continua a non favorirvi dal segno vostro nemico amatissimo dei Pesci. Attenzione a non esporvi troppo…

Anche se non tutto va come voi vorreste, potrete però dirvi mediamente soddisfatti della vostra relazione d’amore. Si avvieranno progetti di sicura realizzazione nel legame di coppia.

Dopo un sabato non entusiasmante, è in arrivo la riscossa. Il 2 giugno vi sentirete vivaci, brillanti e vitali. A contrastarvi restano solo due pianeti con cui dovrete fare i conti: la Luna fino alle ore 14.00 e Urano dal segno del Toro.

Oroscopo di domani 2 giugno 2019 | Vergine

L’atmosfera che respirerete sarà pervasa dal buon senso pratico, dalla razionalità, dal garbo e dal sentimento e l’affabilità. Applicate quindi la concretezza e l’affettività in ogni campo.

Giornata abbastanza promettente per i nati sotto il segno della Bilancia: il Sole e Giove, quest’ultimo dal Sagittario, innalzano il vostro ottimismo, la vostra già provata carica di calore umano. Plutone e Marte, entrambi negativi, vi rendono poco ricettivi ed empatici. Attenzione ai rapporti familiari: date retta a chi vi chiede aiuto.

Sarete decisamente organizzati e precisi su molti aspetti della vostra vita, riuscendo a trovare le soluzioni più convenienti e utili in ogni campo. In famiglia sarete il centro di scambi, di relazioni, di confidenze che vi arrivano dai parenti e dagli amici.

Oroscopo di domani 2 giugno 2019 | Sagittario

Il vostro 2 giugno si prospetta spumeggiante e brioso. Giove è sempre al vostro fianco, a proporvi l’allegria, a sollevarvi l’umore e farvi scordare anche difficoltà pratiche e quotidiane. La forma fisica è di tutto rispetto. Il solo “neo” di oggi è la famiglia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 16 dicembre.

La giornata di festa italiana del 2 giugno vi trova in perfetta forma psicofisica. Molti di voi ritrovano oggi parenti lontani o amici di famiglia, persone che non vedevano da tempo. L’accoglienza la farà da padrone.

Giornata non semplicissima, ma non temete: dalla vostra parte avrete un’intelligenza pratica che non si dissocia dall’intuizione e dalla ricettività. Qualche piccolo nervosismo non turba un quadro che si manifesta come lieto e vivace.

Giornata particolarmente frizzante e tutto sommato positiva per i Pesci. Vi tocca curare di più la famiglia, specie i rapporti con fratelli, sorelle, genitori e figli, che possono essere stati di recente trascurati.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 2 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE