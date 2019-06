Oroscopo Branko 1 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 1 GIUGNO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 giugno 2019.

Oroscopo Branko 1 giugno 2019 | Previsioni

Siete in trepida attesa. Venere, dea dell’amore, risponde alle vostre richieste, sempre più vicina ai Gemelli, segno che in questi primi tre giorni di giugno vi offre un’opportunità di successo. In arrivo accordi prestigiosi ma anche un po’ di stress.

Nuovi amori in arrivo per i Toro. Se avete incontrato una persona timida, fate voi il primo passo con questa Luna che apre giugno e annuncia successo nella professione, e negli affari.

Oroscopo Branko 1 giugno 2019 | Gemelli

Sarà un giugno ricco per i Gemelli: viaggi, incontri, feste, anniversari, mondanità, spettacoli, scontri, divergenze coniugali e tanto amore. Storie di breve durata per nativi soli, affari in evoluzione continua. Sorprese in arrivo.

In arrivo un successo del tutto personale, nel lavoro. Saturno va in fondo a situazioni, persone, registra imperfezioni. Dedicate le prime ore del mese alla bellezza: natura, arte, amore

Il mese di giugno porta con sé un nuovo quadro astrale. Avrete anche voi la vostra occasione di ripartire alla ricerca di nuove opportunità di successo e guadagno soprattutto. Novita in amore? Chi disprezza, compra.

Oroscopo Branko 1 giugno 2019 | Vergine

Nati sotto il segno della Vergine, puntate su progetti rinnovativi, anche se la vostra natura è di conservare e non allontanarsi da ciò che è sicuro. Ma dov’è la sicurezza oggi? Solo in noi. Ripartite.

Occasione imperdibile in arrivo per lavoro, professione, affari finanziari. Quello che saprete impostare in questi tre-quattro giorni è destinato a dare frutti importanti in estate.

Salutate le delusioni di maggio con l’arrivo di nuove passioni, eccitanti più del solito con persone diverse da voi. Donna del segno attratta, in controtendenza, da uomini più anziani. Buttatevi.

Oroscopo Branko 1 giugno 2019 | Sagittario

Siete entrati in un periodo instabile per voi dal punto di vista dei rapporti stretti, matrimonio, associazioni. Tenete duro. Un consiglio? State in famiglia, con il coniuge.

Capricorno, siete in un momento di grazia, anche per nuove conquiste, super favorite da Luna e Venere ancora in Toro e anche Marte, opposto, vi spinge tra le braccia di qualcuno. Avete puntato qualcuno? Buttatevi. È il vostro momento.

Sarete felici in giugno anche se oggi non sarà una giornata particolarmente brillante. Mattinata complicata, ma già in serata dimenticherete le discussioni e l’agitazione che regnano nell’ambiente professionale. Da domani cambia musica, in arrivo un ottimo accordo.

Non fatevi desiderare, il gioco del corteggiamento è eccitante se dura poco. Assicuratevi che i vari contatti di lavoro, affari, siano sinceri e preparati.

