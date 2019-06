Marco Carta arrestato a Milano, l’avvocato: “Estraneo ai fatti, il giudice ha capito”

Marco carta arresto | Marco Carta, il cantante sardo di 34 anni, è stato arrestato nella serata di venerdì 31 maggio dalla Polzia locale di Milano, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo.

La notizia, diventata subito virale, coinvolge l’artista per aver rubato 6 magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita.

Oggi, sabato 1 giugno 2019, si è tenuto il processo per direttissima: alla fine dell’udienza l’avvocato Ciro Simone Giordano, uscendo dall’aula del processo, ha detto: “È stata dimostrata la totale estraneità, l’arresto non è stato convalidato e non è stata applicata alcuna misura cautelare”.

Al processo il giudice ha infatti deciso di non convalidare l’arresto di Marco Carta. Per la donna 53enne fermata insieme al cantante è stato invece convalidato l’arresto.

“Non sono stato io a rubare, ma non voglio dire il nome del colpevole. Chiarirò sui social la mia posizione”, ha dichiarato il cantante uscendo dall’aula del Tribunale di Milano.

Per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari. Marco Carta è stato arrestato dalla polizia.

Marco Carta arrestato: ecco cosa è successo

Marco Carta ha 34 anni ed è diventato famoso al grande pubblico dopo il trionfo nel 2008 ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. L’anno successivo la vittoria al Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis con il brano ‘La forza mia’.

Di lui si era parlato anche a ottobre 2018 quando aveva fatto coming out in diretta tv a Domenica Live di Barbara D’Urso raccontando: “Non voglio più nascondermi, sono fidanzato e felice”.

Da piccolo, a 8 anni, perse il padre, malato di leucemia, e poi la madre, a causa di un tumore. Insieme al fratello è stato quindi cresciuto dalla nonna materna.

Il successo è arrivato nel 2008, quando, 23enne, ha vinto il talent show condotto da Maria De Filippi, “Amici”. L’anno dopo, Carta saliva sul palco di Sanremo, vincendo con il singolo “La forza mia”.