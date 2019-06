Marco Carta arrestato | Furto | Rinascente | Instagram | Chi è la Donna che era con lui

Marco Carta, il cantante sardo vincitore del talent show Amici che su Instagram ha più di 200mila follower, non era solo il giorno in cui è stato arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Milano.

Insieme al 34enne c’era una misteriosa donna di cui ancora non si conosce l’identità tranne l’età: 53 anni.

Per la donna l’arresto sarebbe stato convalidato, mentre per Carta l’esito è stato diverso: il cantante è stato giudicato estraneo ai fatti dopo un processo per direttissima che si è svolto oggi, sabato 1 giugno, al Tribunale di Milano. Il cantante si trova ora agli arresti domiciliari.

La donna avrebbe usato un cacciavite per togliere dai capi d’abbigliamento rubati l’antitaccheggio, poi ritrovato nella sua borsa. Il furto ammonta a sei magliette per un totale di 1.200 euro. È probabile che la signora sia una figura molto vicina a Carta, ma non la madre naturale perché purtroppo il cantante ha perso entrambi i genitori da bambino.

Marco Carta arrestato | Caterina Balivo | Le reazioni

Sono arrivate le prime reazioni social alla notizia del furto in cui sarebbe stato coinvolto Marco Carta.

La presentatrice Rai Caterina Balivo ha scritto: “Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare. In che mondo viviamo? Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto. Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono”.

Chiarendo in un commento che non intende giustificare il comportamento di nessuno, Balivo ha sottolineato: “Non mi piace subito fare battute e deridere chi ha fatto una cosa brutta e va fatta pagare”.

Poi la show-girl ha continuato: “Nessuno giustifica. Ma deridere, no, non si fa mai di nessuno. Così sono stata educata e così vorrei che fossero i miei figli da grandi”, ha aggiunto Caterina. E poi ancora: “Non c’è dubbio e si deve pagare. Ma perché fare battute gratuite? Perché”. (Qui l’articolo completo)

Marco Carta arrestato | La carriera e la vita privata del cantante

Marco Carta, 34 anni, è stato cresciuto insieme al fratello dalla nonna materna: all’età di otto anni ha perso il padre, malato di leucemia, e la madre, deceduta a causa di un tumore.

Nel 2008 è arriva il successo: appena 23enne, Carta ha vinto il talent show condotto da Maria De Filippi, “Amici”. Nel 2009 ha vinto il Festival di Sanremo con il singolo “La forza mia”.

Marco Carta ha anche scritto un libro, la sua autobiografia, “Ho una storia da raccontare” e ha doppiato il film d’animazione Impy Superstar – Missione Luna Park.

