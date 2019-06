Caterina Balivo furiosa dopo l’arresto di Marco Carta: ecco il suo messaggio

Marco Carta arrestato | Furto | Rinascente

Marco Carta arrestato | Caterina Balivo polemizza sulla la notizia dell’arresto per furto del cantante Marco Carta.

La notizia dell’arresto di Marco Carta ha sbalordito non solo i suoi fan: in poche ore la notizia ha fatto il giro di telegiornali e siti internet e subito dopo sono spuntati meme e commenti ironici sull’accaduto. Una situazione che non è particolarmente piaciuta a Caterina Balivo, che conosce bene il cantante lanciato da Amici.

La conduttrice napoletana ha invitato l’artista come ospite del suo programma “Vieni da me” più di una volta nel suo programma. E il clima da presa in giro non è andato a genio alla Balivo, che si è infuriata sui social network con una riflessione profonda che lascia poco spazio ai dubbi.

Marco Carta arrestato | Caterina Balivo

Il post di Caterina Balivo dopo l’arresto di Marco Carta – “Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare. In che mondo viviamo? Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto. Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono”, ha scritto la presentatrice Rai.

La Balivo ha poi voluto spiegare meglio il suo pensiero in alcuni commenti, come replica ad alcune osservazioni dei follower.

Dopo aver chiarito con un commento che non vuole giustificare il comportamento di nessuno, Caterina Balivo ha sottolineato: “Non mi piace subito fare battute e deridere chi ha fatto una cosa brutta e va fatta pagare”.

Poi la show-girl ha continuato: “Nessuno giustifica. Ma deridere, no, non si fa mai di nessuno. Così sono stata educata e così vorrei che fossero i miei figli da grandi”, ha aggiunto Caterina. E poi ancora: “Non c’è dubbio e si deve pagare. Ma perché fare battute gratuite? Perché”.

Marco Carta è stato arrestato dopo che è stato beccato mentre usciva da La Rinascente di Milano con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui ha tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Marco era con una donna di 53 anni. Al momento Carta è agli arresti domiciliari.

